Colpo Napoli, il nuovo obiettivo arriva dalla Ligue 1: può sostituire un azzurro!

Il Napoli è concentrato anche sul calciomercato. Nelle ultime ore, sarebbe emerso un importante nome che potrebbe aiutare la causa partenopea.

La stagione in corso sta consacrando il Napoli come uno dei migliori club in Italia. La squadra azzurra, grazie all’avvento di Antonio Conte in panchina, è riuscita a tornare subito all’apice della Serie A. La missione, ovviamente, non è ancora terminata in quanto nelle prossime settimane verrà deciso il futuro. Infatti, oltre all’obiettivo Scudetto, tra le file azzurre si starebbe parlando anche del prossimo mercato estivo. Da questo, infatti, passeranno gli obiettivi futuri. Non a caso, il DS Manna starebbe seguendo un profilo importantissimo per rinforzare la rosa a disposizione di mister Conte.

Chevalier nel mirino del Napoli: sostituirà Meret?

In casa Napoli c’è un grosso interrogativo in vista della prossima stagione: chi sarà l’estremo difensore azzurro? Tutti gli indizi portano ad Alex Meret, ma la situazione è molto più complessa di come sembra. L’attuale portiere del Napoli ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, motivo per il quale da diversi mesi si parla di un possibile rinnovo.

In realtà, la missione si è rivelata tutt’altro che facile. Nonostante i tanti incontri tra l’agente Federico Pastorello e il DS Manna, le parti non hanno ancora raggiunto un accordo definitivo. A causare la maggior parte dei problemi sarebbe il lato economico, con il giocatore che chiede maggiori indennizzi.

A causa di tutto ciò, la società azzurra avrebbe avviato un vero e proprio scouting sui portieri presenti in Europa. Uno dei nomi maggiormente seguito è quello di Milinkovic Savic, estremo difensore di proprietà del Torino. In realtà, però, il Napoli starebbe seguendo anche Lucas Chevalier, attualmente in forza al Lille ma già nel mirino di alcune big importanti.

I numeri di Chevalier con il Lille: le statistiche

La notizia dell’interessamento del Napoli nei confronti di Lucas Chevalier è stata lanciata da Ciro Venerato. L’esperto di mercato ha raccontato a “RaiNews 24” del possibile colpo azzurro in vista dei prossimi mesi.

Lucas Chevalier è un profilo molto valido, nonché perno inamovibile del Lille. In questa stagione, il portiere ha collezionato ben 31 presenze in Ligue 1 collezionando 11 clean sheet. Allo stesso modo, l’estremo difensore si è reso protagonista anche in Champions League dove ha catturato l’attenzione delle big europee.

Al momento, non c’è nessuna trattativa in corso, ma Chevalier potrebbe rappresenta una valida alternativa per il Napoli. Il classe 2001 vanta già ottima esperienza in Europa, motivo per il quale sembrerebbe pronto al grande salto.