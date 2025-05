Supercoppa Italiana, scelto il luogo della prossima edizione: è arrivato l’annuncio ufficiale

La Supercoppa Italiana farà ritorno nel prossimo gennaio, quando si affronteranno le 4 migliori squadre italiane. A tal proposito, è emersa una notizia importantissima a riguardo.

Il campionato sta per terminare, ma intanto la Lega Serie A è al lavoro anche l’immediato futuro. Uno dei temi “caldi” delle ultime settimane è stato sicuramente quello legato alla Supercoppa Italiana. La competizione avrà come protagoniste le quattro migliori squadre italiane, le quali si affronteranno per guadagnare il primo titolo della stagione 2025-2026.

La Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia: i club partecipanti

La Supercoppa Italiana è pronta a tornare. La competizione si è giocata a gennaio 2025, ma è pronta a tornare col botto il prossimo anno. A tal proposito, negli ultimi minuti, sono emersi dettagli importantissimi sul futuro.

Come riportato da “SportMediaset” nel corso dell’Assemblea di Serie A tenutasi stamattina, l’Amministratore Delegato, Luigi De Siervo ha sottolineato che dall’Arabia Saudita sono ancora interessati ad “ospitare” la Supercoppa Italiana anche nella stagione 2025-2026.

Quindi, la competizione si giocherà ancora una volta in Oriente, nonostante lo spettacolo non sia elevatissimo. Ad oggi, i club già qualificati sono due: Milan e Bologna (le finaliste della Coppa Italia, le quali saranno raggiunte con ogni probabilità da Inter e Napoli che completeranno il quadro delle squadre partecipanti. Quindi, lo spettacolo tornerà ancora una volta in Arabia Saudita, con i vari club pronti a darsi battaglia.

https://x.com/SerieA/status/1918313860198523164