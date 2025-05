Conte e l’appello ai tifosi prima del Lecce: l’annuncio è arrivato in diretta!

Il Napoli si appresta a sfidare il Lecce nel prossimi turno di Serie A. Intanto, Antonio Conte ha lanciato un messaggio ai tifosi azzurri.

La stagione del Napoli sta per decidersi, anche se mancano quattro giornate alla fine. Al momento, gli azzurri sono in testa con tre punti di vantaggio sull’Inter e potrebbero laurearsi Campioni d’Italia. Un traguardo del genere appariva “impossibile” solo pochi mesi fa, ma grazie al lavoro del tecnico la situazione è cambiata. Al tempo stesso, però, l’allenatore predica calma ed ha lanciato un messaggio importante ai tifosi.

Conte predica calma: “Non ci facciamo del male da soli”

Cresce sempre più l’attesa in casa Napoli. Il prossimo match che attende gli azzurri è quello contro il Lecce in trasferta, il quale potrebbe già “chiudere” il discorso Scudetto. Al tempo stesso, però, restano altre quattro partite da giocare, motivo per il quale lo stesso Antonio Conte predica calma.

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico azzurro ha lanciato un messaggio importante ai tifosi. Infatti, l’allenatore ha chiesto calma e lucidità in vista delle prossime uscite. Di seguito le sue parole.