Infortunio Lautaro, l’esito degli esami stravolge la corsa Scudetto: la notizia è sorprendente!

Sono minuti caldissimi per Lautaro Martinez e la sua Inter. Dopo il comunicato cambia tutto anche per la corsa Scudetto.

Il duello tra Napoli e Inter prosegue ancora, nonostante manchino solo quattro giornate al termine del campionato. Tra le due squadre c’è una distanza di soli tre punti, con gli azzurri avanti a tutti. Oltre al periodo complicato, però, in casa Inter si è costretti a fare i conti anche con gli infortuni. Infatti, nell’importantissimo match contro il Barcellona, si è fermato Lautaro Martinez che nella giornata odierna si è sottoposto agli esami medici.

Sospiro di sollievo per Lautaro: le sue condizioni

Lo stop forzato di Lautaro Martinez contro il Barcellona ha tenuto tutto il mondo Inter col fiato sospeso. L’uscita dal campo dell’argentino è stata tutt’altro che “gioiosa”, motivo per il quale tutti pensavano ad un serio infortunio muscolare.

Quest’oggi, il giocatore si è sottoposto agli esami clinici del caso, i quali hanno evidenziato l’elongazione ai flessori della coscia sinistra. Si tratta di un problema muscolare che però sembrava essere più grave nelle ore immediatamente successive al match contro i catalani. Di seguito il comunicato del club.

“Esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante argentino elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno”.

Quindi, lo stop ci sarà ma non lungo come si poteva ipotizzare all’inizio. Lautaro Martinez salterà la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona e quasi sicuramente anche il ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona a San Siro. Dopodiché, le condizioni dell’argentino verranno valutate di giorno in giorno in vista del rush finale.