Giampaolo pizzica il Napoli: “Anche l’Atalanta era forte, ma…”, poi l’annuncio sugli azzurri è netto!

Manca sempre meno alla prossima sfida tra Lecce e Napoli. Intanto, Marco Giampaolo ha presentato l’importantissima sfida.

Sono ore caldissime quelle che precedono la sfida di Serie A tra Lecce e Napoli. Le due squadra hanno obiettivi del tutto diversi, con i padroni di casa che puntano alla salvezza, mentre gli ospiti sono vicini allo Scudetto. A tal proposito, Marco Giampaolo è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro la capolista. Il tecnico ha lanciato alcuni messaggi molto importanti che aumentano ancor più l’attesa.

Giampaolo: “Giocheremo contro la capolista. Ad oggi sono i più forti”

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, ha presentato la sfida contro il Napoli in programma domani alle ore 18.00. L’allenatore è intervenuto in conferenza stampa analizzando tanti temi importanti in vista del match. Di seguito le sue parole.

“Giocheremo contro la prima in classifica, quindi la squadra più forte del campionato in questo momento. Il Napoli ha grandissima qualità e verrà qui a fare la partita, ma anche l’Atalanta era molto forte”. Su McTominay: “Il Napoli non dipende solo da lui. Si tratta di una squadra molto forte, guidata da un allenatore altrettanto forte. Conosciamo bene le loro caratteristiche, ma il Lecce dovrà fare la sua parte”.

Le parole di Giampaolo sono molto importanti ai fini del match. Infatti, l’allenatore del Lecce ha riconosciuto la forza del Napoli, ma ha anticipato che si aspetta una prova molto importante dai suoi ragazzi. Quindi, una cosa è certa: domani al Via del Mare tutto può succedere.