Notizie Calcio Napoli – Kvaratskhelia è a un passo dal PSG, l’operazione si avvicina alla sua chiusura e spunterebbe anche una data: tutte le cifre dell’affare

Per le notizie calcio Napoli, la più attesa da parte del tifoso partenopeo è chiaramente quella riguardante il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano sembra ormai vicinissimo al PSG, in quella che è l’operazione di mercato più clamorosa di questa sessione invernale. Un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto tutti nelle scorse ore e che ha monopolizzato l’attenzione dei media.

L’inizio di stagione di Kvara non era stato impressionante, ma per lunghi tratti il georgiano è stato comunque tra i migliori nella rosa del Napoli a livello offensivo. Non solo per i gol, dato che per diverse settimane è stato capocannoniere della squadra, ma anche per le altre statistiche legate alla produzione di occasioni e nello sviluppo del gioco. Nonostante ciò, già qualche dubbio aleggiava intorno al 77 azzurro.

Kvaratskhelia verso il PSG, closing rapidissimo: la data

Due giorni fa, la notizia del possibile addio, con l’interessamento del PSG. Nel giro di pochissime ore, le voci si sono fatte sempre più insistenti, tanto da diventare concrete. Il club francese si è mostrato realmente intenzionato a presentare un’offerta per il calciatore del Napoli, che avrebbe aperto al trasferimento, dopo aver lasciato in standby l’offerta di rinnovo da parte degli azzurri.

Questa mattina, il Corriere dello Sport, ha riportato novità cruciali in merito alla cessione di Kvara. Di seguito vi indichiamo un estratto:

“Kvaratskhelia, l’uomo che ha sconvolto il mercato d’inverno, ha cominciato lentamente ad allontanarsi dal Napoli. Domani salterà la partita contro il Verona dopo aver dato forfait anche in quella con la Fiorentina. Affaticamento, la causa. Procede più spedita, invece, la trattativa con il PSG per la sua cessione: il closing è in agenda la settimana prossima. Il club azzurro vuole 80 milioni per chiudere l’affare e non scenderà mai al di sotto dei 75 che il PSG è più incline a versare tra commissioni e varie, ma con Parigi si valuta anche l’inserimento di Milan Skriniar nell’operazione. Magari in prestito fino a giugno e poi si vedrà.”

Kvaratskhelia verso l’addio: i dubbi sul sostituto

Già nella nerata di ieri, vi abbiamo riportato le ultimissime novità in merito ai possibili nomi che potrebbero prendere il posto di Kvara. Al momento, però, risultano tutte trattative complesse, sia per questioni economiche (soprattutto), sia di tempo, dato che il mercato di gennaio è più corto rispetto a quello estivo.

Le piste Chiesa, Zhegrova e Galeno sono le più battute in queste ore, ma ognuna di loro presenta degli ostacoli. Per l’esterno italiano, in primis l’ingaggio da 6 milioni e in secondo luogo la sua titubanza nel lasciare Liverpool dopo soli 6 mesi. Sul calciatore del Lille, invece, rischia di esserci un veto da parte del club francese. Mentre l’ultima opzione, direttamente dal Porto, non è comunque in pole tra le scelte di Conte.

La prossima settimana, ad ogni modo, rischia di essere decisiva per un’eventuale fumata bianca. La cessione di Kvaratskhelia sembra sempre più probabile, ma prima dell’ufficialità bisognerà limare diversi dettagli.