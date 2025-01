Napoli calcio notizie- Assenza dell’ultim’ora per il Napoli contro il Verona: Conte ha annunciato che un titolarissimo non ce la farà.

La conferenza stampa di Conte ha offerto molteplici spunti di riflessione, a partire dalla situazione Kvaratskhelia. L’allenatore ha confermato come tutte le notizie nell’aria fossero realtà: il georgiano ha chiesto la cessione al club. Senza nascondere un po’ di delusione per l’accaduto, l’allenatore ha provato a ricordare comunque a tutto l’ambiente che il focus debba rimanere il campo e la prossima partita contro l’Hellas Verona, avversaria che gli azzurri affrontarono alla prima di campionato perdendo per 3-0.

Napoli-Verona, Conte annuncia un assente

Riguardo al prossimo match, quindi, l’allenatore ha anche delineato come è la situazione a livello di infortuni. C’è un’assenza dell’ultim’ora ed è quella di Mathias Olivera. L’uruguagio si è fermato nel corso dell’ultima gara contro la Fiorentina, ma negli scorsi giorni trapelava ottimismo per la sua presenza nella gara di domenica.

Conte ha invece spiegato come la linea scelta sia stata quella della prudenza:

Per la partita contro il Verona non ci saranno Kvara, Buongiorno e Olivera. Pensavamo di risolvere il problema di Olivera, ma essendo al polpaccio è meglio avere un po’ di precauzione. C’è comunque la volontà di Spinazzola di confermarsi dopo l’ottima partita di Firenze, vuole confermarsi con noi. Ha avuto qualche problemino, ma ora è totalmente concentrato sul Napoli.

Chance per Spinazzola: sentite Conte su di lui

Nuova chance quindi per Spinazzola, questa volta nel suo ruolo originale di terzino sinistro. A Firenze, l’ex Roma ha giocato un’ottima gara da esterno alto, blindando di fatto la sua posizione al Napoli dopo le tante voci dell’ultimo periodo che lo volevano prossimo all’addio.

Conte ha parlato di lui dettagliatamente, spiegando come la sua situazione sia un vero e proprio esempio per tutto lo spogliatoio:

Ora ha un’opportunità da sfruttare, come capitato a Neres e Juan Jesus. Questo è un monito anche per chi ha giocato meno: l’opportunità arriverà, bisogna sfruttarla.

Insomma, da gennaio il Napoli potrebbe davvero avere dei nuovi equilibri, con una rosa che potrà contare maggiormente sulle alternative a sua disposizione. Conte è stato estremamente chiaro nell’affermare l’importanza di tutti nello spogliatoio, rispettando però sempre la volontà dei singoli. Nessuno viene trattenuto forzosamente: bisognerà dimostrae sempre la volontà di poter tornare utili al gruppo e Leonardo Spinazzola lo ha fatto.