Sorpresa Napoli, un big recupera in extremis: ora Conte può gioire!

Il Napoli potrà contare su un big che tornerà a disposizione. Antonio Conte potrebbe ricevere una notizia ottima in vista del prossimo match.

Sono ore delicatissime quelle che precedono la sfida tra Napoli e Genoa. La posta in palio per i padroni di casa è altissima, motivo per il quale non saranno ammessi cali di concentrazione. Al Maradona, sarà presente il pubblico delle grandi occasioni che attende di vedere i propri beniamini. A tal proposito, un noto calciatore azzurro potrebbe mettere in scena un recupero lampo ed essere già convocato per la partita in programma domani.

Recupero anticipato per Neres? Le sue condizioni

David Neres può regalare una grossa gioia ad Antonio Conte. Il Napoli è atteso dalla prossima sfida contro il Genoa, attraverso la quale sarà possibile effettuare un altro passo verso lo Scudetto. Il brasiliano, come ormai noto, è fermo ai box da diverse settimane a causa dell’ennesimo problema muscolare.

In realtà, però, la situazione potrebbe ribaltarsi in pochissimo tempo. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” David Neres potrebbe rientrare in anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Il giocatore, nella giornata odierna, effettuerà il provino decisivo che decreterà le sue condizioni ufficiali.

Qualora il corpo del brasiliano dovesse rispondere “bene”, Antonio Conte potrebbe decidere di convocarlo già in vista della super sfida contro il Genoa. Nelle prossime ore, quindi, verrà svelata la situazione nella sua interezza.