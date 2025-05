De Bruyne al Napoli, la proposta del club è da capogiro: manca solo uno step per la chiusura!

Il Napoli è pronto ad ingaggiare Kevin De Bruyne. Nelle ultime ore, il nome del belga è sempre più vicino al club azzurro.

La stagione del Napoli prosegue alla grande, con gli azzurri che sono in testa a tre giornate dalla fine del campionato. In realtà, però, la dirigenza starebbe lavorando anche al futuro e vorrebbe ingaggiare nuovi profili. Tra questi, c’è, Kevin De Bruyne in uscita dal Manchester City a parametro zero. Sulle tracce del belga c’è da tempo il DS Manna, il quale starebbe pensando di regalare ad Antonio Conte un talento senza tempo. A tal proposito, il Napoli avrebbe già presentato la propria offerta.

De Bruyne-Napoli, la proposta del Napoli è stellare!

Il colpo Kevin De Bruyne non è affatto impossibile. Il Napoli, ormai da tempo, segue il giocatore e starebbe pensando di ingaggiarlo per le prossime stagioni. Il belga si libererà dal Manchester City nei prossimi mesi, motivo per il quale il colpo avverrà a parametro zero.

D’altro canto, però, il punto focale dell’intera questione è l’ingaggio. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” De Bruyne percepisce uno stipendio altissimo in Inghilterra (circa 23 milioni di euro) motivo per il quale in Italia sarebbe tutto diverso. Il DS Manna avrebbe già presentato un’offerta concreta: un biennale con bonus alla firma a cifre ovviamente inferiori a quelle attuali, ma comunque fuori dai parametri della società.

Ora, però, bisogna solo attendere. Il Napoli, qualora il calciatore dovesse accettare, curerebbe ogni cosa: dagli spostamenti fino ad arrivare alla sistemazione definitiva. Infatti, per la famiglia De Bruyne il tema legato alla casa è centrale. Per il momento bisogna attendere la risposta del giocatore, il quale è chiamato a prendere una decisione.