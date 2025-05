Allegri al posto di Conte, il ribaltone è inaspettato: assist per il Napoli

La prossima stagione si presenta ancora come un’incognita in casa Napoli. Tutto è ancora in bilico, a partire dall’interprete che guiderà gli azzurri, con dubbi tra conferme o nuovi cicli.

Massimiliano Allegri è uno dei nomi più in auge per la panchina del Napoli in caso di addio di Antonio Conte al termine di questa stagione. A favore di questa situazione, c’è un aggiornamento che potrebbe avvicinare ulteriormente il tecnico livornese al club partenopeo.

La Roma esce dalla corsa per Allegri

Nelle scorse settimane il profilo di Massimiliano Allegri è stato accostato a vari club, italiani e non solo, per la prossima stagione. In particolare, Milan e Roma parevano piuttosto vigili sull’ex tecnico della Juventus. Ciononostante, come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, pare che Allegri non sarà il prossimo allenatore dei giallorossi.

A fine stagione l’attuale allenatore dei capitolini, Claudio Ranieri, dirà termine alla sua carriera. Per questo, la famiglia Friedkin ha avviato da tempo la ricerca del nuovo staff per la ricostruzione della prossima stagione, in cui si cercherà di invertire nettamente la rotta per dimenticare la turbolenta annata con l’alternanza di De Rossi, Juric e proprio di Ranieri.

Napoli sempre più vicino ad Allegri?

Con una pretendente in meno in corsa, l’ipotesi Napoli potrebbe essere sempre più probabile per il ritorno in panchina di Max Allegri. Infatti, il Milan non ha ancora effettuato importanti passi in avanti e, al tempo stesso, gli interessamenti dalla Premier League sembrano piuttosto deboli. Dunque, le possibilità di un approdo all’ombra del Vesuvio crescono giorno dopo giorno.

Tutto, ovviamente, dipenderà dal destino di Antonio Conte. Al momento il focus di squadra, staff tecnico e società è sul finale di stagione, con il sogno scudetto sempre più vicino. Tuttavia, è ancora in programma un incontro tra il salentino e il presidente Aurelio De Laurentiis per trovare un accordo sulla strada da seguire.

Di sicuro questo non accadrà prima del match di domenica contro il Genoa e, anzi, non è affatto scontato che si giunga a decisioni definitive prima del termine della stagione di Serie A. Ovviamente squadra e tifosi sono al settimo cielo per l’approccio avuto da Conte. E lo stesso mister ha spesso elogiato la piazza in varie occasioni, apprezzando notevolmente la calorosità del pubblico napoletano.