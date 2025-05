Stadio Maradona, incontro De Laurentiis – Manfredi: c’è un primo accordo

Il Napoli giocherà domenica contro il Genoa, ma prima ci sono delle novità che riguardano lo Stadio Maradona.

Dopo aver battuto il Lecce, di fatto, il Napoli è chiamato ad un altro match molto importante. Domenica sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà la sfida contro il Genoa di Patrick Vieira.

I partenopei, considerando anche il match in trasferta dell’Inter contro il Torino, devono assolutamente ottenere i tre punti contro il team ligure per cercare di avvicinarsi ancora di più verso lo scudetto. Tuttavia, in attesa della gara contro il Genoa, bisogna registrare delle grosse novità sul fronte Stadio Diego Armando Maradona.

Stadio Maradona, incontro positivo tra De Laurentiis e Manfredi: le ultime

Come comunicato dallo stesso Napoli, infatti, Aurelio De Laurentiis ed il sindaco Manfredi si sono incontrati in giornata per analizzare lo studio tecnico commissionato dall’assessore Edoardo Cosenza sulla possibile riapertura del terzo anello dell’impianto di Fuorigrotta tramite delle adeguate lavorazioni. Tutto questo, ovviamente, fa parte del piano più complessivo di riqualificazione dello Stadio Maradona.

L’incontro è stato molto collaborativo e molto cordiale. Aurelio De Laurentiis ed il sindaco Manfredi, dunque, hanno raggiunto l’accordo di compiere ulteriori approfondimenti e di aggiornarsi a breve.