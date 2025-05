Doppio colpo Napoli, due nomi a sorpresa: Manna show

Il Napoli sta lavorando d’anticipo per anticipare qualsiasi concorrente sul mercato. Nonostante la stagione sia nel punto più caldo, infatti, sono in corso le valutazioni per la prossima stagione.

Il direttore sportivo Giovanni Manna si è già mobilitato in vista della finestra di mercato estiva. Sono tanti i nomi accostati fin qui al club azzurro ma, a quanto pare, il casting prosegue ogni giorno che passa.

Due nuovi nomi per l’attacco: occhi su Omorodion e Kang-In Lee

Stando a quanto sostenuto dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Napoli ha messo gli occhi su Samu Omorodion e su Kang-In Lee, rispettivamente giocatori del Porto e del Paris Saint-Germain.

L’obiettivo è muoversi il prima possibile per avere la certezza di alzare il tasso di competitività ed esperienza, ma continuando ad attuare una politica di valorizzazione di giovani calciatori. Infatti, questi due sarebbero nomi importanti visti gli ottimi bilanci avuti in passato. Acquisti del genere permetterebbero a Conte di costruire un organico competitivo anche in vista della prossima Champions League e dare ulteriori motivi al tecnico di rimanere a Napoli.

Non solo Omorodion: per l’attacco si seguono anche Nunez e David

Se Lee andrebbe a rinforzare le corsie offensive del Napoli, Samu Omorodion rappresenterebbe una valida carta per il ruolo di attaccante. Ma in realtà, stando sempre a quanto riportato dal Corriere, non si tratta dell’unico giocatore individuato per ricoprire quella posizione. Infatti, restano ben salde le candidature di Nunez del Liverpool e di David del Lille, in scadenza di contratto a fine giugno.

Di certo si tratta di giocatori per i quali ci vorrebbe un investimento economico non indifferente, sia in termini di cartellino che di stipendio percepito. Inoltre, sarebbe da chiarire la posizione di Romelu Lukaku: Big Rom in una sola stagione si è consacrato come leader del Napoli e faro assoluto del reparto offensivo. Per questo, pare decisamente scontata la sua permanenza in azzurro. Dunque, la nuova ipotetica punta dovrebbe essere disposta a convivere con il numero 11 partenopeo. Difficile, in questa fase così prematura, capire chi arriverà, ma vi è una grande garanzia: il Napoli e Manna vogliono pescare da club blasonati e far sognare i tifosi anche sul mercato.