Aurelio De Laurentiis non aveva dubbi: si sta per chiudere un’altra operazione, la firma sul contratto è ad un passo.

Il Napoli vuole costruire una squadra in grado di giocarsela per obiettivi importati. Ecco perchè il mercato di gennaio potrebbe portare alla corte di Antonio Conte nuovi calciatori, tasselli da inserire all’interno dell’organico azzurro ed in grado di aumentare il livello della squadra.

Da capire, poi, cosa fare con quelli che sono già all’interno del gruppo guidato da Conte: alcuni potrebbero andare via già nelle prossime settimane, soprattutto quelli che non hanno trovato spazio fino a questo momento.

Tra questi ci sono i nomi che si fanno da un po’: Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone, ma anche Rafa Marin e Juan Jesus, tutti elementi che hanno raccolto un minutaggio scarno e che alla fine della sessione di gennaio potrebbero essere altrove.

Ultimissime Napoli – Arriva la firma: rinnovo per Meret

Secondo quanto riportato in queste ore da La Repubblica, ci sarebbero novità importanti anche riguardo il futuro di Alex Meret: il contratto del portiere è in scadenza a giugno 2025, ma proprio nelle ultime ore sarebbero arrivate delle novità importanti.

Ci sarebbe l’accordo – si legge – per la firma sul rinnovo che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, forse addirittura nei prossimi giorni. Meret dovrebbe prolungare il suo accordo con il club partenopeo fino al 2027: un anno più uno opzionale a favore del Napoli.

Un attestato di fiducia molto importante nei confronti di un ragazzo che ha ricevuto tante critiche nel corso degli anni, ma sul quale il Napoli ha deciso di puntare forte senza mai tirarsi indietro.