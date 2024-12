Napoli Calcio Ultimissime – L’affare Danilo si starebbe complicando. La trattativa non si sblocca: qual è l’ostacolo principale che non porta alla fumata bianca

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano anche in tema di calciomercato. A circa 10 giorni dall’inizio ufficiale delle trattative, gli azzurri hanno iniziato a muoversi concretamente per rinforzarsi in vista di gennaio. La priorità assoluta è un difensore centrale, sia per il recente infortunio di Alessandro Buongiorno, che tornerà tra fine gennaio e inizio febbraio, sia per la mancanza di alternative affidabili al 100%.

Juan Jesus è in scadenza di contratto tra 6 mesi e le sue prestazioni sono calate notevolmente di livello, mentre Rafa Marin non appare ancora pronto e la dirigenza starebbe valutando una cessione in prestito del difensore. Proprio per tale ragione, il Napoli dovrà assolutamente rinforzarsi, per puntare a rimanere nei piani alti della classifica di Serie A fino alla fine della stagione.

Napoli su Danilo, l’affare si complica: nodo Raspadori

Il primo nome sulla lista del d.s. Giovanni Manna sarebbe Danilo, attuale capitano della Juventus. Il brasiliano non ha vissuto un inizio di stagione facile con Thiago Motta: prestazioni sotto tono e tante panchine. Per un lungo periodo è stato messo ai margini della rosa, poi gli infortuni di Bremer e Cabal lo hanno spinto per necessità a tornare in campo.

Nonostante questo, la Juventus si libererà difficilmente del proprio calciatore, anche per una questione prettamente numerica. I bianconeri devono cercare un difensore a loro volta prima di liberarsi del numero 6, aspetto che rallenta e non poco la trattativa con il Napoli. Questo, ma non solo, dato che il d.t. Cristiano Giuntoli avrebbe richiesto Giacomo Raspadori come pedina di scambio, con l’aggiunta di un conguaglio.

Questo è proprio l’ostacolo principale nell’affare, dato che gli azzurri non hanno intenzione di lasciar partire il proprio attaccante verso una potenziale concorrente per i primi posti della classifica. Un blocco che avrebbe reso ancora più difficile la fumata bianca per il colpo Danilo, che intanto avrebbe aperto al trasferimento nel Napoli. Secondo Il Mattino, il giocatore potrebbe persino rescindere il suo contratto, in scadenza tra 6 mesi, ma la situazione non si semplificherebbe del tutto.

Danilo, infatti, guadagna 4 milioni di euro all’anno, una cifra eccessiva per le casse del Napoli. Ecco perché il difensore dovrà venire incontro anche a questa esigenza, complicando ulteriormente la buona riuscita della trattativa. Un affare non semplice, dunque, che terrà impegnati i dirigenti di entrambe le squadre nelle prossime settimane.