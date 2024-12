Calciomercato Napoli Ultimissime – Rafa Marin potrebbe lasciare il Napoli a gennaio. Due club sono interessati al calciatore: il punto sulla sua partenza

Per il calciomercato Napoli ultimissime novità arrivano intorno al nome di Rafa Marin. Il difensore spagnolo, arrivato quest’estate, non sta trovando spazio in maglia azzurra. Solamente due presenze, in Coppa Italia contro Palermo e Lazio, poi una serie di panchine accumulate nel resto della stagione. In Serie A neanche un singolo minuto, nemmeno contro il Genoa dove è mancato Buongiorno per infortunio.

Antonio Conte gli ha preferito Juan Jesus, nonostante la poca affidabilità recente, l’età che avanza e un contratto in scadenza tra 6 mesi. Un segnale abbastanza inequivocabile del fatto che il difensore non sia ancora pronto e che non abbia convinto pienamente il proprio allenatore. Le chiavi della difesa del Napoli non gli possono essere ancora affidate ed ecco, dunque, che si sta valutando concretamente una cessione.

Rafa Marin verso la cessione in prestito: doppio tentativo dalla Serie A

Secondo quanto riferito da diversi esperti di calciomercato, il Napoli non ha intenzione di liberarsi di Rafa Marin a titolo definitivo. La società vorrebbe farlo partire in prestito, proprio per accumulare più minutaggio possibile in Italia e abituarsi ad un tipo di campionato completamente diverso da quello spagnolo, molto più tattico e complesso nella fase difensiva.

Sulle tracce del giocatore, sul quale Conte non ha assolutamente già mollato la presa, ci sarebbero Como e Lecce. Due realtà con diversi tipi di pressione rispetto a quella che si vive a Napoli. Rafa Marin dovrebbe sgomitare per conquistarsi un posto in due squadre che lottano per non retrocedere e che ti abituano ad una forma mentis precisa per portare a casa punti preziosi anche in condizioni difficili.

Con il Lecce, che ha perso Gaspar per infortunio, il Napoli starebbe già trattando Hasa, ma soprattutto Dorgu per l’estate. Un asse molto caldo tra le due società, che potrebbe favorire proprio il trasferimento del difensore verso il club salentino. Si tratta, ovviamente, di una fase interlocutoria iniziale, dato che il calciomercato inizierà tra una decina di giorni, ma le parti hanno iniziato a muoversi più concretamente.

Non si dovrà arrivare impreparati a questo calciomercato, utilissimo per il Napoli affinché si riesca a puntellare la rosa e renderla ancora più competitiva in vista della seconda parte di stagione. Solo chi avrà più forza mentale e fisica potrà riuscire concretamente a portare a casa lo scudetto, in un’annata così equilibrata.