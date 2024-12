Si avvicina Genoa-Napoli, Sky prova ad anticipare le decisioni di Antonio Conte in vista del match di Marassi.

Il Napoli si prepara a tornare in campo. Uno stadio molto caldo attende la squadra azzurra, ed il Genoa sarà la compagine contro la quale Antonio Conte e i suoi ragazzi dovranno provare a fare nuovamente punti dopo il successo ottenuto contro l’Udinese.

Partita tutt’altro che semplice, considerando che in casa Genoa c’è la forte necessità di portare a casa punti e risollevare la stagione. Nelle ultime 15 partite tra campionato e Coppa Italia, il Grifone ha vinto soltanto due volte: tropo poco per una squadra che vuole una salvezza tranquilla.

Certo, gli infortuni hanno condizionato e non poco l’avvio di stagione dei rossoblu, ma con il lavoro di Patrick Vieira si sta cercando di lavorare sulla testa dei calciatori per provare a strappare risultati anche importanti.

Napoli Calcio Ultimissime – Genoa-Napoli, le ultime di Sky sulle formazioni

C’è un tema in casa azzurra che riguarda Khvicha Kvaratskhelia: il giocatore georgiano ha recuperato dopo l’infortunio, e molti si chiedono che Conte lo riproporrà subito in campo dal primo minuto.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore del Napoli opterà per tenere il numero 77 azzurro ancora in panchina, dando nuovamente spazio a David Neres. Anguissa tornerà in campo dopo aver smaltito l’influenza, mentre Juan Jesus dovrebbe prendere il posto di Buongiorno al fianco di Rrahmani.

Le probabili formazioni

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte