Serie A, l’Inter risponde al Napoli: il nuovo distacco nella lotta Scudetto (FOTO)

La vittoria dell’Inter contro il Verona mantiene un distacco non larghissimo fra le due squadre: come cambia la classifica di Serie A.

Botta e risposta nel giro di poche ore fra Napoli e Inter. Gli azzurri hanno infatti vinto per 1-0 sul campo del Lecce grazie alla rete su punizione di Raspadori, riuscendo così ad ottenere un successo importantissimo in ottica Scudetto. L’Inter non ha esitato a rispondere a questo successo nella gara giocata nella sera contro il Verona.

Vincono Inter e Napoli: la classifica di Serie A in vetta

L’Inter, infatti, ha battuto per 1-0 il Verona grazie alla rete su rigore di Asllani. I nerazzurri tornano così alla vittoria in Serie A dopo le due sconfitte contro Bologna e Roma e rimane a -3 dal Napoli capolista.

Questa giornata potrebbe però davvero aver segnato un crocevia importante sul destino di questo campionato. Quella a Lecce, infatti, era forse una delle gare più complicate fra quelle rimaste al Napoli da qui a sino campionato. Grazie a questa vittoria gli azzurri mantengono un “jolly” pareggio da poter sfruttare nelle prossime tre gare: anche con due vittorie e un pareggio gli azzurri sarebbero campioni.

L’Inter, invece, ottiene un successo importante in una gara in cui molti titolari hanno rifiatato in vista della gara di ritorno di mercoledì contro il Barcellona. Dopo l’impegno europeo, i nerazzurri dovranno affrontare la Lazio in una gara piuttosto complessa. Il destino rimane però tutto nelle mani del Napoli a prescindere dagli impegni della sua avversaria: la strada è tracciata, bisognerà soltanto percorrerla.