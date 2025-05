Lecce-Napoli, doppio rigore negato? La risposta in diretta sorprende tutti

Fa discutere l’arbitraggio di Lecce-Napoli: reclamati due calci di rigore, è arrivata la risposta in diretta di Luca Marelli.

Il Napoli ha vinto per 1-0 contro il Lecce grazie ad una fantastica punizione siglata da Jack Raspadori. Si tratta di una vittoria fondamentale, che avvicina sensibilmente gli azzurri all’obiettivo Scudetto quando mancano solo tre partite da giocare.

Una partita che era davvero molto sentita da entrambe le parti, vista anche la situazione del Lecce, ancora in lotta per la salvezza. Non sono mancate le polemiche arbitrali, con due episodi in particolare che hanno fatto discutere.

Spinazzola con braccio, per Marelli non è rigore

Luca Marelli, esperto arbitrale, ha risposto in diretta a Dazn su entrambi. In primis, ha chiarito in merito al rigore reclamato dal Lecce per un possibile controllo di braccio di Spinazzola:

“C’era il dubbio che Spinazzola toccasse col braccio sinistro, c’è il tocco ma non è punibile perché è un pallone totalmente inaspettato, se lo vede schizzare addosso all’improvviso. Un movimento c’è, ma verso la figura. Il punto è che un pallone inaspettato è un pallone che il difendente non si aspettava arrivi nella sua zona, può essere dopo un rimpallo o, come in questo caso, dopo una traversa. Gli è arrivato addosso, non ha avuto alcun tempo di reazione”.

Dissipata immediatamente, così, ogni protesta da parte dei leccesi e anche degli interisti. Una regola, questa, forse non applicata sempre con coerenza ma sicuramente applicata correttamente in questa specifica situazione.

Raspadori travolto da Gaspar: anche questo non è rigore

Marelli ha anche risposto in merito ad un rigore reclamato dal Napoli per un possibile fallo di Gaspar su Raspadori, immolato solo dinanzi al portiere:

“Contatto con Raspadori? Bisogna vedere il movimento di Gaspar, sarebbe stato movimento verso il calciatore sarebbe stato rigore. Ma in realtà è un movimento in opposizione, correttamente è stato ritenuto un contatto di gioco”.

Per Marelli, quindi, nessuno dei due è calcio di rigore. L’esperto arbitrale ha così negato l’incidenza di qualsiasi errore dell’arbitro Massa in una gara delicatissima per gli equilibri di classifica in Serie A.