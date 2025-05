Delirio Napoli, quanti tifosi a Capodichino: entusiasmo incredibile! (VIDEO)

Folla di tifosi a Capodichino in attesa dell’arrivo del Napoli di ritorno da Lecce: quanto entusiasmo, VIDEO stupendo.

Il Napoli ha vinto per 1-0 a Lecce, scatenando l’entusiasmo dei tifosi. Si tratta di un successo importantissimo per avvicinarsi ancora di più al sogno Scudetto, distante solo 7 punti. Infatti, con questo successo gli azzurri mantengono intatta la possibilità di un pareggio da qui a fine campionato, senza quindi essere obbligati a vincere tutte le tre partite rimaste per laurearsi campioni.

VIDEO- Folla di tifosi in attesa del Napoli a Capodichino

Questa vittoria, arrivata in una delle gare più complicate fra quelle rimaste, ha inevitabilmente scatenato l’entusiasmo fra i tifosi. In tanti, così, si sono radunati all’aeroporto di Capodichino in attesa dell’arrivo del Napoli da Lecce, che avverrà nei prossimi minuti.

Già ancor prima dell’arrivo degli azzurri, i tifosi lì in attesa hanno fatto sentire tutta la loro gioia con cori e trombette. L’entuasiasmo è comunque diffuso in tutta la città, con fuochi d’artificio che si possono udire in ogni parte del napoletano, anche in provincia.

Insomma, anche tutta la tifoseria sente davvero vicino questo traguardo e vuole offrire tutta la sua gratitudine a dei ragazzi che stanno regalando un sogno.