Il Napoli è atterrato a Capodichino: “dribblati” i tifosi, cosa è successo (VIDEO)

Il Napoli è atterrato a Capodichino, con i calciatori che sono tornati presso le proprie case “dribblando” i tifosi: cosa è successo.

Entuasiasmo totale a Napoli dopo la vittoria contro il Lecce. Gli azzurri ora sono davvero vicini alla vittoria dello Scudetto e questo ha convinto i tifosi ad iniziare a riversrsi nelle strade per esprimere tutta la loro gioia.

Tantissimi, in particolare, i tifosi che si sono diretti a Capodichino per far sentire tutto il proprio amore per dei ragazzi che stanno regalando un sogno. Già fin da prima dell’atteraggio dell’aereo, i tifosi all’esterno dell’aeroporto erano tantissimi.

Napoli, il depistaggio all’aeroporto: cosa è accaduto

L’atterraggio dell’aereo degli azzurri di ritorno da Lecce è avvenuto in questi minuti. Non si sono viste, però, scene simili a quelle che hanno accolto il ritorno del Napoli da Bergamo. A differenza di quell’occasione, infatti, i calciatori sono tornati a casa in taxi singolarmente e non col pullman.

Da Corso Maddalena, punto in cui erano radunati i tifosi, è uscito soltanto un Van con all’interno il personale medico-sanitario. La gente si è accalcata acclamando a gran voce, senza accorgersi che però il mezzo non avesse al suo interno i calciatori azzurri.

Sfruttando questa manovra, i calciatori sono invece tornati in taxi dall’uscita principale. Una finta che ha così depistato i tifosi, che non hanno potuto acclamare invece i loro idoli. Rimane la gioia per la grande vittoria, con un po’ di amaro in bocca per i tanti supporters lì presenti che non hanno potuto far sentire a pieno tutto il loro affetto.