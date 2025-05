Billing pazzo di Napoli: messaggio stupendo per i tifosi a Capodichino (VIDEO)

Billing pazzo di Napoli: la dedica sui social ai giocatori del Napoli è stata stupenda, grande apprezzamento per l’accoglienza a Capodichino.

Il Napoli è tornato in questi minuti da Lecce fra l’entusiasmo dei tifosi. La vittoria al Via del Mare permette agli azzurri di mantenere i tre punti di vantaggio sull’Inter, avvicinandosi così sempre di più al traguardo Scudetto.

A Capodichino erano tantissimi tifosi presenti, ma gli azzurri non sono tornati in pullman come fecero dopo la vittoria a Bergamo contro l’Atalanta, ma singolarmente in taxi da un’uscita differente rispetto a quella in cui erano ammassati i tifosi.

Billing sui social: “Avanti così, forza Napoli sempre!”

Gli unici taxi che hanno lasciato l’aeroporto dinanzi ai tifosi sono stati quelli di Di Lorenzo e Billing. Lo ha testimoniato lo stesso centrocampista inglese con una storia sui propri social ammirata per tutto l’entusiasmo della folla lì presente.

Nella sua storia, che ritrae i tantissimi tifosi che circondano la vettura di passaggio del giocatore, Billing scrive: “Avanti così! Forza Napoli sempre“. Pur se di soppiatto, insomma, Billing non ha potuto fare a meno di esprimere tutta la sua ammirazione per una tifoseria che si è affollata all’esterno dell’aeroporto soltanto per ringraziare i propri beniamini.