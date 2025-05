“Era impensabile”, anche Di Lorenzo lo ammette: la risposta in conferenza

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo si è lasciato andare ad una riposta in conferenza stampa: “Era impensabile”.

Il Napoli ha battuto per 1-0 il Lecce e vede sempre più vicino il traguardo Scudetto. Mancano tre giornate alla fine e gli azzurri rimangono a +3 sull’Inter, potendo così permettersi di vincere il titolo anche pareggiando una delle gare rimanenti.

Ha parlato di questo e di altro in conferenza stampa Giovanni Di Lorenzo. Per lui potrebbe realizzarsi un vero sogno: sollevare il suo secondo Scudetto da capitano del Napoli dopo quello del 2023.

Di Lorenzo ha risposto subito in merito a quanto si aspettasse un Napoli così in alto a questo punto della stagione:

“Ripensando a come era finita la scorsa stagione, essere qui e lottare per lo Scudetto 10 mesi dopo era impensabile. Dal 15 luglio abbiamo fatto tanti sacrifici. Manca poco sicuramente, dobbiamo continuare a lavorare”.

Il capitano azzurro non ha voluto poi individuare un ostacolo preciso da qui alla fine della stagione:

“Passo più difficile? Non c’è nulla che mi spaventi, vedo come lavoriamo e come giochiamo. La cosa più importante è che la domenica riusciamo a mettere in campo ciò su cui lavoriamo. Stiamo ottenendo qualcosa di importante, frutto del nostro lavoro”.