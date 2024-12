Terminata la conferenza stampa

Conte: “La crescita di Giovanni Simeone è sotto gli occhi di tutti. Lui è sempre disponibile, è un ragazzo top che ha sempre voglia di migliorare. Lui è adesso è molto più completo: mi dà un’alternativa credibile a Romelu. Giovanni è un ragazzo pieno di valori, considerando anche chi è suo padre. Lukaku? Romelu è in crescita, ci dà dei vantaggi ad averlo in squadra. Spero che sia più tranquillo, anche se lui vorrebbe ripagare subito tutto l’affetto dei tifosi azzurri. 3-5-2 al posto del 4-3-3 per non lasciare Lukaku solo? Lukaku non è mai solo, ci sono sempre quattro-cinque giocatori in area di rigore. Stiamo migliorando anche su questo aspetto. Mi fa ridere che ora il 4-3-3 è difensivo, mentre il 3-5-2 è offensivo. Il calcio non è semplice, non si può cambiare sempre perché c’è sempre del lavoro dietro. Non dipende dagli attaccanti che si hannoi n campo, ma da un’intera fase offensiva”.

Conte: “Rafa Marin? Sta crescendo, sta lavorando tanto ma vedo quotidianamente i miei giocatori e se faccio delle scelte non perché mi è simpatico uno l’altro. Qualsiasi scelta la faccio, perché voglio vincere. Juan Jesus sarà la scelta e sono convinto di questa decisione”.

Conte: “Giocare a Marassi non è mai semplice, tipico stadio inglese. La tifoseria genoana è molto calda, noi dobbiamo cercare di giocare la nostra partita. Dobbiamo cercare di mettere in atto cosa abbiamo preparato in settimana, cercando di essere uniti nelle difficoltà (così come è capitato ad Udine). Abbiamo dimostrato che possiamo riprenderci dopo che abbiamo subito un cazzotto”.

Conte: “Cosa mi aspetto dal mercato di gennaio? Il mercato di gennaio è sempre difficile, ma posso dire che tutti i ragazzi che ho a disposizione hanno contribuito a questi 35 punti. Ho massima fiducia in tutti i giocatori che ho. Se poi ci dovessero essere delle opportunità credibili, sempre se il club dovess decidere (o avere voglia) di poter intervenire. Ma la cosa più importante è che con questi ragazzi posso fare una ‘guerra sportiva’. Bisogna fare domande a chi di dovere”

Conte: “Coppia Rrahmani-Juan Jesus coppia titolare anche dell’anno scorso? Non parlo di cosa è successo l’anno scorso, ma posso dire che si attacca e difende tutti insieme. Noi abbiamo sempre lavorato su questo concetto”.

Conte: “Kvaratskhelia? Verrà con noi a Genoa, oggi l’ho visto molto più sciolto in allenamento. Neres? Davis è migliorato tantissimo, è esempre più coinvolto all’interno della squadra. Lui ha capito che a noi non servono giocatori passivi in una delle due fasi. Mi dà una doppia alternativa: sia a destra che a sinistra”.

Conte: “Sostituzione di Buongiorno? Giocherà Juan Jesus. Questa è una sostituzione scontata, perché stiamo parlando di un altro centrale sinistro. Sono molto tranquillo, perché lui farà una grande prestazione. Lui è un giocatore esperto, con cui ci ho parlato da tempo e gli ho sempre detto che era il primo sostituto dei due centrali”.

Conte: “Le scorciatoie non esistono. 35 punti dopo 16 giornate valgono tanto, significa aver fatto benissimo. Questo gruppo di ragazzi è cresicuto tantissimo da Dimaro ad oggi. Non sempre si potrà vincere, ma so che questi ragazzi cercheranno di migliorarsi sempre: anche nella sconfitta. Quando vengo a Castel Volturno sono un allenatore felice, perché tutte le persone che lavorano qui sono coinvolte. Tutto questo spiega, perché abbiamo 35 punti”.

Calcio Napoli Ultimissime – Benvenuti alla diretta testuale di spazionapoli.it della conferenza stampa di Antonio Conte per presentare il match di domani contro il Genoa.