Napoli, come sta Lobotka? Le condizioni del centrocampista azzurro e la possibile data del rientro

L’infortunio del centrocampista slovacco preoccupa il Napoli, ecco cosa filtra sulle sue condizioni di salute.

Contro il Lecce è arrivata una bella vittoria per il Napoli. Tre punti fondamentali per la lotta scudetto, che piazza gli azzurri a +3 dall’Inter quando mancano tre partite al termine della stagione.

Non sono arrivate, però, solo note positive. L’emergenza infortuni che sta colpendo gli uomini di Antonio Conte da qualche settimana rischia di peggiorare ulteriormente. A fermarsi questa volta è stato Stanislav Lobotka, che ha accusato un problema alla caviglia nel corso del match contro i pugliesi.

Lobotka, la data del rientro in campo

In un contrasto con Karlsson, il centrocampista svolazzo è rimasto con la caviglia bloccata sul terreno. Dolorante ha proseguito la partita fino all’intervallo. Rientrato in campo nella ripresa, è stato costretto ad uscire e a lasciare il proprio posto a Gilmour.

Nel post partita Antonio Conte si è detto speranzoso in relazione al suo infortunio. Ma quali sono le condizioni di Lobotka? Da Castel Volturno filtra ottimismo. Come riportato da Sky Sport non si tratterebbe di nulla di gave per lo slovacco, che avrebbe riportato solo una contusione e non, come invece si pensava, una distorsione alla caviglia.

Il suo rientro in campo potrebbe già avvenire, dunque, nella prossima partita contro il Genoa o, al massimo, contro il Parma alla penultima di campionato.