Il paradosso di Alex Meret, tra clean sheet e rinnovo

Il portiere azzurro in bilico, stagione straordinaria e futuro il bilico: l’analisi.

La stagione del Napoli può essere analizzata sotto diversi punti di vista. C’è chiaramente l’apporto di Antonio Conte, faro azzurro che dalla panchina guida sia tecnicamente che spiritualmente tutta la squadra. Ci sono Lukaku e Raspadori che trascinano l’attacco azzurro, e c’è McTominay che illumina la mediana con un incredibile numero di gol.

C’è, infine ma è cose il dato più importante, la difesa. Solo 25 gol subiti per la miglior difesa d’Europa. Porta inviolata da 4 partite consecutive contro Monza, Empoli, Torino e Lecce per la conferma di un dato straordinario. Nonostante le emergenze causate dagli infortuni, gli uomini di Antonio Conte stanno provando a dare qualcosa in più.

Tra i numeri, però, spicca quello delle reti inviolate che porta con sé un nome su tutti: Alex Meret. 17 clean sheet in stagione sono un numero straordinario per il portiere italiano classe 1997, che adesso però sta vivendo una situazione paradossale.

Meret, situazione paradossale: l’analisi

Nonostante la stagione clamorosa, per Alex Meret non si è ancora raggiunto un accordo di rinnovo. Il contratto dell’ex Udinese scade a giugno 2025, ma le trattative per il prolungamento del suo contratto sono ancora aperte.

“Effettivamente è stata una trattativa molto complicata, è il gioco delle parti. La cosa che hanno in comune Alex e il Napoli è che vogliono comunque continuare a lavorare assieme, credo che questo sarà alla fine la chiave per dirimere gli ultimi dettagli”, aveva dichiarato il suo agente Federico Pastorello nel mese di marzo.

E se da un lato, a dir la verità, il suo futuro al Napoli non sembra messo in discussione con una trattativa in dirittura d’arrivo, dall’altro non è ancora arrivata nessuna firma. Un vero e proprio paradosso per uno dei portieri più in forma del momento, in bilico tra rinnovo e addio nonostante la stagione straordinaria ed il primato in classifica.