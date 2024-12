Calciomercato – Il Napoli non cederà Giovanni Simeone a gennaio, motivo per cui il Torino avrebbe puntato gli occhi su un altro attaccante partenopeo

Il calciomercato sta per entrare nel vivo, manca infatti sempre meno all’inizio della campagna acquisti di gennaio. Poche settimane e anche il Napoli sarà assoluto protagonista, sia in entrata, che in uscita. Questa mattina, vi abbiamo riportato della priorità di un difensore centrale da trovare sin dall’inizio del prossimo mese, per sopperire all’assenza di Alessandro Buongiorno, infortunatosi in allenamento ieri.

Quello del difensore è un obiettivo cruciale da parte degli azzurri, che non potranno affrontare troppe partite con Juan Jesus o Rafa Marin titolari. Conte ha bisogno di almeno un rinforzo affidabile e i nomi sono già circolati da ore. Anche in fase di cessione, gli azzurri potrebbero risultare attivi. Non solo il sopracitato Juan Jesus potrebbe partire, ma anche Alessio Zerbin sembra vicino all’addio, con tre club di Serie A sulle sue tracce.

Calciomercato Napoli, no alla cessione di Simeone: il Torino pensa a Ngonge

Tra i nomi fatti nelle scorse settimane, che avrebbero potuto lasciare il Napoli, c’è stato anche quello di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, però, non ha alcuna intenzione di lasciare il club e anche il suo recente rendimento ha convinto pienamente Conte e la società a trattenerlo almeno fino all’estate. Il Cholito, dunque, non si muoverà e sarà ancora lui l’alternativa a Lukaku nel tentativo di rimanere nei piani alti della classifica fino alla fine del campionato.

Secondo La Stampa, dunque, il Torino, che si era mostrato estremamente interessato al giocatore, avrebbe cambiato obiettivo. Da settimane è il nome di Arnautovic a girare intorno ai granata, così come quello di Beto. Questa mattina, però, è spuntato anche il profilo di un altro calciatore azzurro: Ngonge.

Utilizzato principalmente come esterno d’attacco a destra, l’ex Verona ha giocato anche come punta nel corso della sua avventura in giallo-blu e piacerebbe ad Urbano Cairo. Il Napoli lo ha acquistato proprio un anno fa, di questi tempi, per 18 milioni di euro e la sua avventura è stata costellata di alti e bassi. La scorsa stagione non ha aiutato l’attaccante, che quest’anno si è messo in mostra principalmente nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo.

Gli azzurri non hanno ancora fatto sapere le proprie intenzioni con il giocatore, che, però, potrebbe lasciare Napoli solo per cifre ritenute all’altezza. Ecco perché le parti dovranno tornare a discutere nelle prossime settimane, quando il calciomercato sarà già entrato nel vivo.