Calciomercato Napoli, Manna scatenato: c’è già un sì

Il Napoli è pronto a scatenarsi sul calciomercato, con Manna che ha già strappato il sì di un calciatore che ora sogna l’azzurro

Il Napoli è pronto a fare mercato in questa estate, in modo tale da convincere Antonio Conte a continuare il matrimonio in azzurro. La società è pronta a mettere a disposizione un grosso budget sin dalla prima finestra di calciomercato, che da questa stagione si aprirà dal 1 al 10 giugno. Poi proseguiranno le solite.

Il tecnico però ha richieste molto importanti, con la voglia – insieme ad Aurelio De Laurentiis – di costruire un Napoli vincente e capace di affrontare al meglio le quattro competizioni che vedranno gli azzurri protagonisti. Le cessioni giocheranno un ruolo fondamentale, con gli occhi puntati sicuramente sul rientrante e poi partente Victor Osimhen.

Manna subito al lavoro, c’è il sì del giocatore: la notizia

Dopo aver già messo in cassaforte il colpo Marianucci dall’Empoli, Manna non smette di sorprendere in casa Napoli. Il direttore sportivo infatti è alle prese con nuove trattative, una tra queste più avanti rispetto ad altre.

Come si legge da La Gazzetta dello Sport, Manna ha già opzionato sulla parola un calciatore. Si tratta di Alvaro Montoro, fantasista del Velez Sarsfield. Il giovanissimo classe ’07 ha già attirato l’attenzione di diversi club per via delle sue giocate.

Il Napoli è alla ricerca di un prospetto interessante in avanti da far crescere, anche grazie all’esperienza di Lukaku. Simeone invece potrebbe lasciare un posto libero proprio al connazionale Montoro.

Napoli, taccuino di Manna ricco di nomi: quanti talenti!

Il reparto offensivo del Napoli è pronto a cambiamenti importanti. Alcuni calciatori potrebbero lasciare, tra cui anche Ngonge. Conte vuole una squadra forte e capace di poter ruotare facilmente. La prossima stagione vedrà gli azzurri scendere in campo ogni tre giorni, le alternative devono essere valide.

La Gazzetta dello Sport è stata chiara in merito agli obiettivi di Manna. Il Napoli dovrà essere bravo a saper giocare d’anticipo su alcune trattative. Nella lista dell’ex Juve ci sono Ferguson e Frattesi per quel che riguarda la Serie A.

Presenti poi nomi importanti per le corsie d’attacco, come Paixao e Noa Lang. C’è priorità per la ricerca di un esterno, visto il vuoto lasciato da Kvara nel mercato di gennaio, volato in direzione Parigi.