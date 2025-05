Napoli, in città pronte maglie scudetto: bye scaramanzia

I tifosi del Napoli dicono addio alla scaramanzia e cominciano a pensare alla festa scudetto con le maglie celebrative

Lo scudetto in casa Napoli, ogni settimana, è sempre più vicino. Adesso l’obiettivo dista solamente 7 punti da ottenere in 3 partite, con l’Inter inseguitrice. Antonio Conte conosce bene come funziona e come gestire le emozioni in momenti delicati, come questo attuale che si sta vivendo nella città partenopea.

I tifosi però, sempre facendo utilizzo di mezzi scaramantici, stavolta hanno deciso di abbandonarli definitivamente. La parole “scudetto” era preferibile non nominarla, ma l’iniziativa ha subito fatto il giro del web e ha incrementato la foga azzurra.

A Napoli si lavora alla festa scudetto: in produzione le t-shirt

Come riportato da Il Fatto Quotidiano un’impresa ha cominciato la produzione delle t-shirt celebrative con il volto di Conte e il quarto scudetto.

“Due anni fa iniziammo con largo anticipo, ma stavolta lo scudetto è più sentito e sofferto. A mio parere è più bello” – dice Luca Febbraio, titolare della serigrafia che sta preparando le magliette, all’ANSA.

Il quarto scudetto, due anni dopo il terzo, varrebbe a dire esser riusciti a reagire ad un’annata deludente, come quella dello scorso anno sotto la gestione di tre allenatori differenti. De Laurentiis però ha capito i suoi errori ed è andato dritto su Conte. Con l’ex Juve si sa, o si arriva primi o secondi.