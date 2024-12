Napoli Calcio Ultimissime – Per il calciomercato di gennaio il Napoli avrebbe già in programma la cessione di un proprio giocatore: tre club sono interessati

Per il Napoli calcio ultimissime di mercato arrivano in queste ore di metà dicembre. Il club starebbe valutando una cessione per gennaio, con tre club già interessati al nome di un calciatore che non avrebbe convinto pienamente Antonio Conte. Il tecnico ha cercato di dare qualche chance, seppur sporadica, a quasi tutta la rosa, anche se quanto visto in Coppa Italia la scorsa settimana non è stato apprezzato da tutti.

L’11 visto in campo contro la Lazio ha deluso le aspettative, ma sicuramente ha messo in evidenza anche delle lacune, che con l’infortunio di Buongiorno, si paleseranno ancor di più per il reparto difensivo. In mattinata, infatti, vi abbiamo riportato di come la dirigenza partenopea interverrà il prima possibile proprio per questa lacuna, ma la società sta valutando anche i possibili nomi in uscita.

Napoli, non solo acquisti: Zerbin verso l’addio a gennaio

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli si occuperà anche delle cessioni nelle prossime settimane. Oltre a Juan Jesus, che sappiamo essere arrivato alla fine della sua esperienza partenopea, anche Alessio Zerbin potrebbe salutare gli azzurri a gennaio. Il 25enne ha disputato 106 minuti in tutta la stagione, di cui solamente 1 in Serie A. Questo rende abbastanza chiaro che tipo di apporto potrà dare ancora al club.

Un professionista serissimo, rientrato anche nel gruppo dei vincitori dello Scudetto 2 anni fa con Spalletti, che però cercherà spazio altrove. E’ giusto che un classe ’99 come lui possa trovare più continuità, come sperava di fare lo scorso anno al Monza tra gennaio e giugno. Per questo gennaio, la cessione potrebbe essere anche a titolo definitivo.

Sul suo nome ci sarebbero già 3 club interessati: Lecce, Empoli e Venezia. Con le prime due squadre, il Napoli potrebbe anche tentare di chiudere il colpo per mantenere ottimi i rapporti, in vista dei possibili colpi Dorgu e Ismajli. Il primo già puntato per la prossima estate, dato che 40 milioni di euro da spendere a gennaio sono troppi, mentre il secondo per rinforzare da subito la difesa partenopea dopo il k.o. di Buongiorno.

Nelle prossime settimane, le parti inizieranno a parlare per capire i margini di una trattativa, con il Napoli che capirà quale club presenterà l’offerta migliore e più vantaggiosa. Zerbin sarebbe disposto a lasciare la città, nonostante gli splendidi ricordi che lo legano, dall’ormai lontano 2017 con l’Under19.