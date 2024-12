Acquisti Napoli – Arriva la decisione definitiva su Bonny, attaccante individuato dalla società partenopea come possibile vice Lukaku: cosa trapela da Parma.

Quali saranno i prossimi acquisti della SSC Napoli, a partire dal mercato di gennaio? Il mercato di riparazione invernale è da tenere particolarmente sott’occhio, visto che gli azzurri dovrebbero mettere in atto diverse operazioni. A partire, con ogni probabilità, dal reparto difensivo: il club è a caccia di un giusto rincalzo, visto che Juan Jesus e Rafa Marin, per motivi diversi, sembrano non aver convinto alle spalle dei titolari Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Occhi puntati anche sulla fascia sinistra, con l’intreccio Spinazzola – Biraghi che può accendere le prossime settimane in casa partenopea.

Per quanto concerne l’attacco, invece, il tutto dovrebbe essere vincolato a quello che sarà il futuro di due giocatori che, in questi mesi, sono stati al centro di diversi rumors: Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Nel caso in cui uno dei due dovesse dire addio al club del presidente Aurelio De Laurentiis, ecco che potrebbero aprirsi le porte per un rinforzo in attacco. In tal senso, il nome più gettonato è quello di Bonny, attaccante di proprietà del Parma che si è ben disimpegnato in questa prima parte di stagione. All’attivo per lui anche una rete allo stadio Diego Armando Maradona, su rigore, in occasione del match contro gli azzurri, finito poi 2-1 in favore degli uomini di Conte.

Ultime notizie Napoli, caccia agli acquisti: le novità su Bonny

Ange – Yoan Bonny è uno dei nomi più caldi in orbita Napoli: la conferma arriva in queste ore anche dalla versione online de La Gazzetta dello Sport.

Di seguito, quanto reso noto dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Bonny è finito nel mirino di Antonio Conte, che ne sta seguendo il percorso di crescita con particolare attenzione. Il Napoli ha fatto qualche sondaggio con il Parma per capire le intenzioni del club emiliano. Una cosa è sicura, perlomeno secondo le dichiarazioni dei dirigenti di Kyle Krause: Bonny non si muove nel mercato di gennaio, resta a Parma fino al termine della stagione e poi si vedrà. Ha un contratto fino al 2027 e il valore del suo cartellino è in costante ascesa: ora è sui 20 milioni di euro”.

Salvo sorprese, Bonny sembra uscire dai radar del Napoli. Almeno per gennaio, mentre per la prossima estate si vedrà.