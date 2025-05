Colpo Napoli, il nuovo esterno arriva dalla Liga: ha già fornito 5 assist in stagione!

Il Napoli è pronto a mettere a segno un colpo importantissimo. Il club azzurro potrebbe “prelevare” un noto giocatore dal campionato spagnolo.

Sono settimane molto calde in casa Napoli. Oltre al raggiungimento degli obiettivi in corso, il club azzurro starebbe monitorando anche alcuni nomi in chiave mercato. Ad oggi, sul taccuino del DS Manna ci sarebbero diversi nomi che potrebbero aiutare la causa azzurra. Non a caso, tra questi ci sarebbe un giocatore che milita attualmente in Liga. Si tratta di un profilo molto seguito dalla società partenopea e non solo.

Il Napoli punta Gutierrez: è lui l’obiettivo per la fascia!

Il Napoli si prepara a mettere a segno diversi colpi di mercato. Tra le idee, poi, sono presenti anche alcune necessità. Infatti, all’interno della rosa aggiunta va aggiunto uno o più esterni, i quali avranno l’arduo compito di sostituire Khvicha Kvaratskhelia trasferitosi al PSG a gennaio.

Da qui, infatti, nascerebbe l’esigenza di ingaggiare profili molto importanti. Come riportato da “Il Mattino” ad oggi sarebbe in pole position il nome di Miguel Gutierrez, esterno di proprietà del Girona. Da diverso tempo, il Napoli sarebbe sulle tracce del classe 2001 che intanto continua a mettersi in mostra in Liga.

La società proprietaria del cartellino avrebbe già fissato il prezzo: 30 milioni di euro. Cifra “abbordabile” per il Napoli che intanto ha già avviato i contatti con il giocatore. L’accordo potrebbe concludersi sulla base di un contratto quadriennale a 2 milioni di euro a stagione. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’accelerata decisiva in modo tale da anticipare la concorrenza e convincere lo spagnolo.

Miguel Gutierrez, sarà lui l’erede di Kvaratskhelia?

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in entrata. I nomi sul taccuino del DS Manna sono diversi, ma solo alcuni di questi faranno parte della rosa futura. A tal proposito, il direttore sportivo starebbe monitorando diversi calciatori provenienti anche dal mercato estero.

Proprio da qui, infatti, sarebbe emerso il nome di Miguel Gutierrez. Quest’ultimo, è un calciatore di proprietà del Girona che però è già finito nel mirino dei top club europei e non solo. Il classe 2001 ha collezionato 29 presenze in Liga, con una rete e ben 5 assist al passivo.

Infatti, il gioco di Gutierrez è incentrato sul “bene della squadra”, in quanto le sue capacità da esterno offensivo gli permettono di servire al meglio i compagni. Quindi, si tratta di un esterno a tutta fascia che in base alle esigenza può essere “adattato” anche come terzino.