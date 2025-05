Spalletti, il motivo dell’addio al Napoli è clamoroso: il tecnico spazza via ogni dubbio!

Luciano Spalletti torna a parlare del suo passato e sorprende i tifosi del Napoli. L’annuncio dell’ex tecnico è chiarissimo.

La storia del Napoli sarà per sempre legata al nome di Luciano Spalletti. Quest’ultimo, grazie ad un’annata incredibile, è riuscito a regalare il terzo Scudetto al popolo campano dopo trentatré lunghissimi anni. Tra l’incredulità generale, l’allenatore italiano dominò in lungo e in largo il campionato italiano, dando vita ad una stagione da urlo. Purtroppo, però, dopo la vittoria del tricolore le strade si divisero, anche a causa dei rapporti “tesi” con il presidente Aurelio De Laurentiis. A distanza di anni, l’ex Zenit, Inter e Roma ha lanciato un messaggio chiarissimo.

Spalletti sorprende: “Sarei rimasto a Napoli se fosse stato tutto diverso”

Luciano Spalletti sorprende il mondo Napoli. Nonostante i tifosi e l’intera piazza siano ora focalizzati sul presente e sulla possibile vittoria dello Scudetto, l’allenatore italiano ha voluto “omaggiare” ancora una volta i suoi vecchi sostenitori. Il legame tra la città e il tecnico è incredibile, ovviamente grazie ai successi che son stati raggiunti nel corso degli anni.

Purtroppo, però, la fine del “percorso” è stato un po’ burrascoso, a causa dei rapporti tesi con il presidente Aurelio De Laurentiis. A tal proposito, oggi è il giorno del debutto del libro autobiografico di Luciano Spalletti. All’interno del lavoro è presente un capitolo intitolato “Le verità nascoste” dove si fa riferimento al Napoli e non solo. Di seguito le sue parole.