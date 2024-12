Ultime Napoli calcio, forfait prima del fischio d’inizio: colpo di scena da Udine

Ultime Napoli calcio – Uno degli azzurri si è visto costretto ad alzare bandiera bianca in vista della sfida contro l’Udinese, il cui fischio d’inizio è in programma tra pochi minuti.

L’appuntamento contro l’Udinese è di vitale importanza per capire quale sarà la risposta degli uomini di Antonio Conte alla doppia sconfitta di fila contro la Lazio, tra Coppa Italia e Serie A. Le ultime notizie che arrivano da Udine, in merito al Napoli, non lasciano però presagire una vigilia tranquilla, seppur lo stop in questione non rappresenti certamente un colpo di scena dal punto di vista dei titolari.

Ad alzare bandiera bianca è stato il centrocampista Michael Folorunsho: l’ex giocatore dell’Hellas Verona non sarà del match per un trauma contusivo – distorsivo alla caviglia destra.

Udinese Napoli, stop per Folorunsho: i dettagli

Michael Folorunsho non sarà della sfida, in occasione della partita tra l’Udinese e il Napoli: l’annuncio è arrivato proprio in questi minuti e lo stop si va aggiungere a quello di Khvicha Kvaratskhelia, che ne avrà invece per qualche settimana, così come preventivato già da qualche giorno.

Antonio Conte, dunque, dovrà fare a meno di uno dei suoi rincalzi per il centrocampista: Stanislav Lobotka, Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay sono dunque chiamati a fare gli straordinari.