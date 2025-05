Napoli, futuro Conte: c’è la data dell’incontro con De Laurentiis

Il tecnico ed il presidente azzurro parleranno di futuro, ecco quando: svelata la data e le richieste di entrambi.

Antonio Conte cerca garanzie sul futuro. E come potrebbe essere altrimenti, d’altronde. Il primo posto in classifica del Napoli, a tre punti di vantaggio sull’Inter, dimostra che il lavoro svolto dal tecnico pugliese è stato finora straordinario e merita quantomeno un’attenzione in chiave futuro.

Diverse squadre hanno messo nel mirino Conte e De Laurentiis, di ritorno dalle Maldive, non vuole farselo strappare da sotto il naso. L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela la possibile data dell’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.

“L’idea che si fa strada è quella di anticipare i tempi e non arrivare alla fine del campionato senza fissare i criteri fondamentali della programmazione del futuro. In panchina e in campo. La data? La riunione potrebbe-dovrebbe andare in scena proprio la prossima settimana, o comunque a ridosso della partita contro il Genoa. Poco prima o un attimo dopo. L’idea è attendere di chiudere la trasferta a Lecce e poi iniziare a dettare i ritmi portanti della programmazione”, scrive il quotidiano sulla presunta data dell’incontro.

Conte-De Laurentiis, il “do ut des” tra tecnico e presidente

L’analisi del Corriere dello Sport si concentra anche sulle richieste che Antonio Conte farà al patron azzurro, ma anche sulla disponibilità dello stesso De Laurentiis ad accontentare le esigenze del tecnico.