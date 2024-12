Acquisti Napoli – Da Empoli arriva l’ultim’ora su Ardian Ismajli: il direttore sportivo Roberto Gemmi esce allo scoperto in merito all’obiettivo del club di Aurelio De Laurentiis.

I tifosi, ormai da settimane, si interrogano su quali saranno gli acquisti che la SSC Napoli metterà a segno nel mercato di gennaio. Tanti i nomi accostati alla squadra partenopea e la convinzione che la dirigenza farà il possibile per allargare il ventaglio di opzioni a disposizione dell’organico di Antonio Conte. Senz’altro, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha espresso quelle che sono le criticità di un collettivo che va sicuramente puntellato, soprattutto nelle alternative.

Particolare attenzione sarà data al reparto di difesa, con l’obiettivo di migliorare le soluzioni in panchina, eventualmente al posto di Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Uno dei nomi particolarmente accostati con forza al club capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis è Ardian Ismajli, difensore di proprietà dell’Empoli che ben si è disimpegnato in questa prima parte di stagione, catturando l’interesse anche da parte di altre big della Serie A, come Juve e Inter. A parlare del suo futuro è stato il direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi, che è uscito allo scoperto in merito al futuro del giocatore della Nazionale albanese.

Acquisti Napoli a gennaio, Gemmi su Ismajli: “Cessione a gennaio? Vedremo”

Ardian Ismajli sarà un nuovo giocatore del Napoli a partire dal prossimo mercato, che avrà inizio ufficialmente a gennaio? A fare il punto della situazione è stato uno dei diretti interessati, ossia il direttore sportivo dell’Empoli Roberto Gemmi.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal dirigente di origini campane ai microfoni di Sky Sport:

“Continuiamo a parlarne poco, che è meglio… Come tutti i mercati, quando iniziano ci sono varie possibilità. Noi come sempre ci confronteremo col mister, cercheremo di capire le dinamiche e prenderemo le nostre decisioni. Lui è un grande professionista, ci stiamo parlando, ma i tempi li decide il mercato stesso”.

L’uomo mercato del club toscano, dunque, non chiude la porta a un possibile addio di Ardian Ismajli, difensore accostato al Napoli in queste ultime settimane come possibile rinforzo per il reparto di difesa. La sensazione è che il club partenopeo dovrà chiarire prima le situazioni legate a Juan Jesus e Rafa Marin, su cui andranno fatte le dovute valutazioni ancor prima di intervenire sul mercato, per quanto riguarda le operazioni in entrata.