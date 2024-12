Mercato Napoli, c’è un altro colpo che stuzzica De Laurentiis per gennaio: la situazione

Il Napoli ha un problema sugli esterni, soprattutto dopo l’infortunio di Pasquale Mazzocchi: c’è un nome che sta stuzzicando Manna.

Non c’è soltanto la difesa a dover essere puntellata in casa Napoli. Gli azzurri hanno di sicuro bisogno dei un elemento che possa dare ad aumentare il livello della rosa a disposizione di Antonio Conte, considerando che al netto di Alessandro Buongiorno ed Amir Rrahmani, gli azzurri hanno tutta una serie di valutazioni di fare sia su Rafa Marin che su Juan Jesus.

In queste ore si è parlato della concreta possibilità di arrivare a Danilo, difensore della Juventus in scadenza di contratto: il brasiliano sarebbe un rinforzo davvero importante, ma c’è da tenere in conto che la Juventus non vuole separarsi da lui senza prima aver chiuso un colpo in grado di sostituirlo, considerando che la Vecchia Signora ha un problema emergenziale nelle retrovie.

Al tempo stesso, anche con l’Arsenal si sta cercando di capire quante possibilità ci siano di arrivare a Kiwior, altro elemento che Giovanni Manna sta monitorando da tempo: ci sono stati dei contatti, ma l’Arsenal chiede 25 milioni per lasciarlo partire.

Mercato Napoli, Manna non smette di seguire Dorgu: le ultime

Oltre alla difesa, il Napoli potrebbe approfittare della sessione invernale di calciomercato anche per dare una sistemata agli esterni, considerando che Mazzocchi si è fatto male ed in Coppa Italia Conte si è affidato a Zerbin che non ha dato grandi garanzie in quella posizione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli, manterrebbe nel mirino Patrick Dorgu, che con la maglia del Lecce è protagonista di un’ottima stagione.

Vista l’emergenza sugli esterni, il Napoli potrebbe provare l’inserimento già a gennaio ma il binario che porta a Dorgu è ricco di inside: il valore pare essere arrivato a ben 40 milioni di euro e la concorrenza è notevole.