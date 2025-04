Osservato speciale a Bologna, il Napoli ci prova: accadrà al Dall’Ara

Il Napoli è molto concentrato sulla sfida contro il Bologna. Oltre all’importanza del match, ci sarebbe anche un ulteriore motivazione importante.

La stagione del Napoli prosegue per il verso giusto. Lo Scudetto è distante solo tre punti, motivo per il quale il sorpasso all’Inter resta ampiamente alla portata. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale non saranno accettati cali di concentrazione contro il Bologna. Il match che andrà in scena allo stadio Dall’Ara sarà tutt’altro che facile, ma la dirigenza avrà anche modo di osservare da vicino un obiettivo di mercato.

Ferguson torna nel mirino del Napoli: cosa filtra sul futuro

Il Napoli resta concentrato sul campionato, ma presta anche attenzione a quanto accadrà nei prossimi mesi. Infatti, la società azzurra ha dato vita ad un progetto inedito, il quale è “guidato” da Antonio Conte. Quest’ultimo, in vista della prossima stagione chiederà necessariamente delle garanzie che dovranno arrivare dal mercato.

A tal proposito, il club azzurro sarebbe disposto ad assecondare le richieste dell’allenatore italiano. Come riportato da “La Repubblica” uno dei reparti che potrebbe subire maggiori modifiche è il centrocampo. Ad oggi, il futuro di Frank Zambo Anguissa è fortemente in bilico, motivo per il quale il DS Manna vorrebbe cautelarsi in vista della nuova annata.

Uno dei profili identificati per sostituire l’eventuale partenza del camerunese è quello di Lewis Ferguson. Quest’ultimo, è in forza al Bologna ma da diverso tempo gode della stima e dell’interesse dei top club italiani, tra cui il Napoli. Lunedì sera al Dall’Ara si giocherà proprio la partita tra Bologna e Napoli, motivo per il quale ci sarà modo di osservare da molto vicino lo scozzese.