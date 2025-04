Osimhen, arriva la svolta a sorpresa: adesso il Napoli può sorridere!

Il futuro di Victor Osimhen prende forma. Negli ultimi minuti, è arrivata un’ottima notizia per il club azzurro.

Il Napoli prosegue la propria stagione, all’interno della quale continua a contendere lo Scudetto all’Inter di Simone Inzaghi. In realtà, però, la società starebbe monitorando anche con grandissima attenzione il futuro e in particolar modo il mercato. Infatti, la dirigenza è certa di voler ingaggiare profili importanti, ma prima dovrà risolvere una grana importante. Al centro della questione c’è ancora una volta Victor Osimhen, il quale lascerà il club a titolo definitivo durante la prossima estate.

Futuro in Arabia per Osimhen? L’annuncio è chiarissimo!

Il nome di Victor Osimhen continua ad essere sulla bocca di tutti. Il calciatore nigeriano è l’assoluto protagonista in Turchia, motivo per il quale sarebbero tante le big interessate all’acquisto. La parentesi con la maglia del Galatsaray è stata fin qui eccezionale, visti i ben 28 gol messi a segno.

Tali numeri, ovviamente, fanno sorridere anche il Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, cederà Osimhen a titolo definitivo nella prossima estate grazie alla clausola dal valore di ben 75 milioni di euro presente nel contratto. A tal proposito, negli ultimi minuti sarebbero emersi dettagli cruciali sul futuro del nigeriano.

A riportare la notizia è stato Nicolò Schira, esperto di mercato che segue numerose vicende. Il giornalista ha analizzato la situazione legata a Victor Osimhen rilasciando dichiarazioni importanti. Di seguito le sue parole.

“Due club sauditi stanno lavorando per provare ad ingaggiare Osimhen durante la prossima estate. C’è una clausola rescissoria dal valore di 75 milioni di euro”.

Last Updated on 3 Apr 2025 – 22:00 by Giuseppe Ferrara