Raspadori ora è un caso, due top club di Serie A insistono: il piano per gennaio

Jack Raspadori è uno dei nomi valutati tra i possibili partenti a gennaio in casa Napoli: due club di Serie A restano sulle sue tracce

L’avventura di Giacomo Raspadori al Napoli potrebbe presto concludersi. La posizione dell’attaccante azzurro è sicuramente in bilico, per una serie di motivi sotto gli occhi di tutti. In primo luogo, per l’ex Sassuolo in questa squadra c’è pochissimo spazio. Antonio Conte non utilizza il 3-5-2 e, di conseguenza, si deve scartare a priori l’ipotesi di vederlo al fianco di Romelu Lukaku in avanti.

Impossibile ricoprire il ruolo di falso nueve, sia perché il nove il Napoli ce l’ha ed è Big Rom, sia perché anche il suo sostituto, Giovanni Simeone, sta meritando di restare in azzurro. Neanche sugli esterni c’è spazio, perché persino David Neres non riesce ad essere titolare con Kvaratskhelia e Politano che gli sono davanti. Infine il ruolo di sotto punta, che tecnicamente nel Napoli non esisterebbe, ma che un tuttofare come McTominay può ricoprire in fase di transizione offensiva.

Raspadori verso l’addio dal Napoli: le ultime sulla cessione in Serie A

Contro la Lazio in Coppa Italia, ha sprecato un’altra buona chance per incidere. E’ l’unico degli attaccanti azzurri che non è stato in grado di segnare in nessuna competizione. Il gol manca addirittura da aprile scorso con la maglia del Napoli, nella partita contro il Monza. Da lì un digiuno personale spezzato solamente con la nazionale, nella partita di settembre contro la Francia.

Dunque Raspadori potrà lasciare realmente il Napoli a gennaio? Difficile. Sia perché la dirigenza partenopea non si accontenterà delle briciole in termini di offerta economica, sia perché le uniche squadre realmente interessate al momento provengono dalla Serie A. Roma e Juventus sono i due club che si sono fatti avanti con più insistenza in questi giorni, ma la volontà di Conte è quella di evitare di rinforzare una rivale con un proprio giocatore dall’alto potenziale tecnico, durante il corso di una stagione.

In estate poi si vedrà, ma un addio di Raspadori a gennaio è contemplato più facilmente solo verso una squadra straniera. Ecco perché l’attaccante dovrà stringere i denti, continuare ad essere un professionista esemplare e aspettare altri 6 mesi prima di lasciare Napoli e trovare spazio altrove. Nel frattempo, Conte potrà ancora puntare su di lui quando lo riterrà opportuno, sperando di farlo riprendere psicologicamente e riportarlo al gol, che manca da troppo, troppo tempo.