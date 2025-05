Napoli, il dettaglio super sfuggito a tanti: è successo dopo il Lecce

I ragazzi di Antonio Conte sono sempre più vicini al traguardo che vorrebbe dire scudetto: ecco il dato che fa sognare i tifosi dopo la partita vinta a Lecce

Il Napoli di Antonio Conte sta per mettere la firma su un vero e proprio capolavoro sportivo. A tre giornate dalla fine del campionato di Serie A, gli azzurri sono ad un passo dalla conquista del quarto scudetto della propria storia, che diventerà matematico se gli azzurri totalizzeranno almeno 7 punti sui 9 che rimangono a disposizione.

Gran parte del merito va al gruppo squadra, che sotto l’attenta guida del tecnico leccese ex Inter e Juve e del suo staff, hanno dimostrato di saper vincere in ogni situazione, anche soffrendo, come in occasione dello 0-1 maturato nei 90 minuti a Lecce. Al termine della 35esima giornata di campionato, è emerso un dato che fa sognare ancora di più i tifosi azzurri: i dettagli.

Napoli sogna il quarto scudetto: i bookmaker abbassano ulteriormente le quote

La rete decisiva di Giacomo Raspadori al Via del Mare non è stata importante solo per chiudere la pratica Lecce, ma è anche per lanciare un segnale forte alla Serie A: il Napoli ha lo scudetto tra le proprie mani e sarà artefice del proprio destino. La squadra di Antonio Conte, grazie al successo in terra pugliese, ha conservato il vantaggio di tre punti sull’Inter, e secondo vari bookmaker il quarto tricolore è vicino più che mai.

Del resto, le quote aggiornate ad oggi, cinque maggio, parlano chiaro. Secondo quanto riportato da Agipronews, i principali operatori di scommesse hanno abbassato ulteriormente la posta sul trionfo finale del Napoli. Tra i tanti, Planetwin365 passa da 1,25 a 1,14, mentre Snai scende fino a 1,15. Un segnale di fiducia importante nei confronti dei partenopei, che procedono senza intoppi nella corsa al titolo.

Al contrario, il ventunesimo scudetto della storia nerazzurra sembra essere ormai scivolato via dalle mani degli uomini di di Simone Inzaghi. Dopo il successo sofferto per 1-0 contro il Verona, la quota media per l’Inter Campione d’Italia è salita a 5,50, in netto aumento rispetto al 4,33 della settimana scorsa.

Gli analyst del betting sembrano ormai escludere anche l’ipotesi del tanto temuto spareggio, che in Serie A non si vede dal 1964: da 5, la quota media è salita a 9, segno che il campionato potrebbe decidersi prima dell’ultimo turno.