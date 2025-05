Calciomercato Napoli, Solet e Lucca nel mirino: l’annuncio dall’Udinese scalda i tifosi

Il Napoli è concentrato al 100% nella conquista dello scudetto, ma continuano a rimbalzare voci di mercato che la vedono interessata a due top dell’Udinese

Il Napoli si appresta ad affrontare il mese di maggio, l’ultimo di Serie A prima della fine dei giochi, da capolista con tre punti di vantaggio sull’unica (ormai) rivale per lo scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi. Grazie ad una rimonta da sogno, avviata nella seconda parte di campionato e conclusa con il successo per 2-0 contro il Torino nella 34esima giornata, gli azzurri ora possono sognare in grande.

Che sia scudetto, il quarto della storia partenopea, oppure secondo posto, con un pizzico di amarezza, il Napoli a giugno dovrà comunque programmare un mercato estivo da vera big. Antonio Conte per rimanere un altro anno all’ombra del Vesuvio vuole delle garanzie, ed il patron Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato ad accontentarlo ancora una volta, proprio come la scorsa estate.

Tra i tanti profili caldi che vengono accostati al Napoli nelle ultime settimane, spiccano due top dell’Udinese: Lorenzo Lucca e Oumar Solet. In merito ai due calciatori e alla possibilità che l’anno prossimo vestano la maglia azzurra, si è espresso Andrea Carnevale, il responsabile scouting dei friulani.

Udinese, Carnevale rivela il futuro di Lucca e Solet: le dichiarazioni

Il Napoli, se vuole mettere a segno il doppio colpo Solet-Lucca, deve al più presto intensificare i contatti con l’Udinese. Questo anche per via del forte pressing da parte di altre squadre, molte delle quali di Serie A.

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su radio Kiss Kiss Napoli, il responsabile scouting dei friulani Andrea Carnevale ha fatto il punto sulla situazione riguardo il difensore e l’attaccante di proprietà bianconera, rivelando che entrambi avrebbero parecchie estimatrici:

“All’Udinese abbiamo giovani forti. Mi aspetto che qualche squadra si presenterà a fine stagione per chiederci qualche giocatore, ma per quanto riguarda le partenze non posso dire nulla. Solet e Lucca? Hanno tanto mercato. Lucca sembra un giovane Carnevale ed è in rampa di lancio. Se dovessero restare ad Udine, allora potremmo parlare di salvezza già acquisita l’anno prossimo”

La concorrenza per i due talenti dell’Udinese è tanta, il Napoli è avvisato. I buoni rapporti tra le due società potrebbero facilitare le operazioni, ma la situazione al momento resta da monitorare e non è escluso che qualche big europea possa bussare alla porta della famiglia Pozzo con un’offerta irrinunciabile.