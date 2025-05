Max Pezzali, concerto allo stadio Maradona nel 2026: siparietto con Gigi D’Alessio e info sui biglietti – VIDEO

Sono Claudio Mancini, giornalista pubblicista per stampa, web, radio e TV a partire dal 2018, con esperienza nel settore presso testate online tra cui SpazioNapoli.it, TVPlay.it, Calciomercato.it e SerieANews.com, in qualità di caporedattore, conduttore, opinionista e creator. In questi anni ho sviluppato una solida conoscenza dell'ambito giornalistico, soprattutto in campo sportivo, con focus specifici sul calcio e sul wrestling, mia grandissima passione. A questo ho abbinato competenze in narrazione multimediale, interviste, ricerca delle fonti e gestione delle dirette, proponendo uno stile narrativo deciso e riconoscibile.