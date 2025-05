Maurizio De Giovanni: “Clima strano a Napoli. Scudetto? Nessuno si azzardi a dire una cosa”

Il noto scrittore napoletano ha parlato del clima di ansia che si respira in questi giorni in città e di un aspetto fondamentale in caso di vittoria del quarto scudetto

Sono 20 i giorni che potrebbero separare il Napoli dalla conquista del quarto titolo della propria storia. Gli azzurri dovranno affrontare ancora Genoa, Parma e Cagliari in questo lasso di tempo e poi, al 25 maggio, si saprà ufficialmente il destino della squadra. Una data che potrebbe essere persino anticipata, nel caso in cui l’Inter perdesse punti nelle sue partite con Torino e Lazio, prima dell’ultimo turno con il Como.

Il sogno scudetto, dunque, è vivissimo, ma non manca la paura. Sono solamente 3 i punti di distanza tra le due squadre, con 9 punti a disposizione. Se i nerazzurri dovessero battere il Torino domenica pomeriggio, riaggancerebbero momentaneamente il Napoli. Toccherà poi ai partenopei rispondere in un Maradona infuocato contro il Genoa.

Dal clima a Napoli, fino al bus scoperto: parla De Giovanni

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Maurizio De Giovanni ha voluto dire la sua in merito a queste ultime 3 settimane che potrebbero separare il Napoli da uno storico successo. Un bis scudetto dopo solamente 2 anni, per il quarto titolo che amplierebbe il palmares degli azzurri.

La paura, però, è ancora tanta, come dichiarato dallo stesso scrittore:

“A Napoli c’è un clima stranissimo, c’è una gran voglia di festeggiare, ma nessuno se la sente di affrontare una delusione cocente. Siamo tutti con una grande ansia, conosco almeno 7/8 amici che prima di Lecce-Napoli non hanno dormito“.

Una forte paura, dettata anche dalla mancanza di abitudine nel giocarsi lo scudetto punto a punto. Inoltre, quello proposto dal Napoli non è un calcio spumeggiante, ma su questo De Giovanni ha un’idea precisa:

“Il fine non è la bellezza, in quel caso sarebbe nuoto sincronizzato o ginnastica artistica. La bellezza estetica, nel calcio, è una modalità per fare goal. Se il Napoli vince le partite e segna un goal più degli altri perché non dovremmo essere contenti?“.

Su un aspetto, però, De Giovanni è intransigente:

“Il Napoli è stato per 18 giornate in testa alla classifica, l’Inter ci è stata solo per 9 giornate. L’unico primato europeo, delle italiane, ce l’ha il Napoli con la sua difesa. Il Napoli è l’unica italiana che s’è indebolita a gennaio. Se dovesse andare come spero nessuno sarà autorizzato a dire che questo scudetto sia stato trovato per terra“.

Infine sul tema Pullman scoperto ha concluso:

“La città lo meriterebbe. Napoli ha tanti primi in classifica come Mario Martone, Sorrentino, Salemme, D’Alessio, Geolier e sarebbe bello se tutte le eccellenze fossero invitate a fare un giro di campo con De Laurentiis”.

Una decisione che verrà presa solamente in caso di vittoria, ma la matematica non ha ancora dato il suo verdetto. L’ipotesi resta viva, in attesa di conoscere l’esito di questa stagione.