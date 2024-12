Bufera Napoli, Conte gelato: che attacco al tecnico

Un duro attacco a Conte fa scatenare una vera e propria bufera, la notizia gela l’intero ambiente partenopeo

Il Napoli è tornato sulla bocca di tutti a seguito dell’amara sconfitta subita subita nella giornata di ieri contro la Lazio, gara valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia.

Antonio Conte è finito nel mirino per via delle scelte tecniche che gli hanno portato a disputare non al meglio il match: il tecnico, visto l’incontro ravvicinato in campionato sempre contro la formazione di Baroni, ha preferito effettuare un turnover completo.

11 giocatori sono stati cambiati rispetto l’intera formazione titolare, con un sistema di gioco che ha messo fuori ruolo alcuni di essi, Zerbin e Raspadori in primis.

Ciò ha portato a diverse critiche.

Corbo attacca Conte: “E’ stato un suo tentativo per far vedere una cosa”

Antonio Corbo, giornalista sportivo, è intervenuto in studio nel corso di Forza Napoli Sempre parlando della sfida di Coppa Italia e delle scelte di Conte.

“E’ stato un suo tentativo per capire il valore effettivo delle riserve” – dice Corbo.

Inoltre, tra le parole del giornalista, spunta fuori anche una critica al mercato effettuato nell’ultima sessione: “Cosa poteva fare di più la società per rafforzare l’organico, se ha speso 30 milioni per un 31enne?” – riferendosi alla questione Lukaku, tanto voluto da Conte.

“C’è squilibrio tra il potere di Conte e quello di Manna” – dice Corbo.