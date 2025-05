Napoli, arriva la confessione: “Squadra spaventata. Conte ha preso una decisione”

Arrivano importanti confessioni sullo stato psico-fisico del Napoli in questo caldissimo finale di stagione. Non mancano anche aggiornamenti sul futuro della panchina

Le ultime tre partite della stagione potrebbero regalare lo scudetto al Napoli o far piombare la squadra e i tifosi in un terribile psicodramma. Gli azzurri hanno 3 punti di vantaggio sull’Inter e diventerebbero campioni d’Italia con 2 vittorie e 1 pareggio in caso di tre successi da parte dei nerazzurri.

La squadra di Inzaghi, il prossimo weekend, scenderà in campo prima dei partenopei, nella trasferta di Torino, e già dal fischio finale si potrà capire molto del prosieguo di questo finale di stagione. Se l’Inter dovesse vincere, infatti, si porterebbe a pari punti, in attesa che il Napoli affronti il Genoa. Un pareggio o una sconfitta, sarebbero un assist clamoroso per gli azzurri verso la vittoria del titolo.

Napoli preoccupato, ma Conte sereno: la rivelazione di Zazzaroni

Nel corso di un intervento a Radio Kiss Kiss, Ivan Zazzaroni ha voluto commentare proprio lo stato attuale del Napoli in questo finale di campionato. Con l’Inter ancora impegnata in Champions League, il destino è ancora di più nelle mani di Lukaku e compagni, che starebbero percependo il peso di un finale così rovente.

Lo stesso giornalista, direttore del Corriere dello Sport ha infatti dichiarato:

“Vedo un Napoli umile e un pochino spaventato, gli azzurri non sono sereni, anche perché vedono l’obiettivo e credono nel sogno, capisco le parole di Conte, ma al Napoli serve la massima concentrazione. Il Napoli deve evitare le bucce di banana, quello che occorre adesso è l’abbassamento del livello di pressione, buttare via una stagione come questa non sarebbe bello”.

Sul futuro di Conte infine ha aggiunto:

“Ritorno di Conte alla Juventus? Io firmo per la sua permanenza al Napoli. A meno che De Laurentiis non impazzisca, non gli compri nessuno, ma non ci sono elementi per pensare questo. Nel calcio poi può succedere di tutto, ma ad oggi resta con i partenopei.”

Nessun dubbio, dunque, per il direttore Zazzaroni, sicuro della scelta già presa da Conte. Il tecnico salentino vuole rimanere e solamente una grossa incomprensione con il presidente De Laurentiis potrebbe portare a una rottura anticipata e alla chiusura di un rapporto lavorativo che potrebbe regalare ancora grandi soddisfazioni ai tifosi del Napoli.