“Conte deve chiudere scusa”, il commento dopo Lazio-Napoli lascia di sasso

Il commento arrivato al termine di Lazio-Napoli lascia senza parole, con un chiaro messaggio rivolto contro ad Antonio Conte

La sconfitta del Napoli contro la Lazio negli ottavi di finale di Coppa Italia ha sollevato un polverone di polemiche. L’eliminazione, arrivata con un secco 3-1, non solo ha messo fine al cammino della squadra partenopea nella competizione, ma ha anche portato i riflettori sulle scelte tecniche di Antonio Conte.

Il tecnico azzurro, infatti, ha optato per una rivoluzione totale, schierando una formazione composta interamente da seconde linee, con undici cambi rispetto alla formazione titolare. Una decisione che non ha pagato, lasciando spazio alle critiche di tifosi e osservatori.

C’è chi ha interpretato questa mossa come un gesto di arroganza, sottovalutando l’importanza della competizione, e chi invece ha parlato di un esperimento fallito.

Conte, dal canto suo, ha spiegato nel post-partita che la scelta era dettata dalla necessità di coinvolgere tutta la rosa, soprattutto in un periodo in cui il Napoli, fuori dalle coppe europee, fatica a garantire minuti a tutti i giocatori. Il tecnico ha riconosciuto che il risultato non è stato quello sperato, ribadendo però la fiducia nel gruppo.

L’eliminazione, oltre a deludere i tifosi, ha riaperto il dibattito sulla gestione della rosa da parte di Conte, alimentando dubbi sulla capacità del Napoli di mantenere alta la concentrazione anche in competizioni considerate “secondarie”.

Ora, l’obiettivo primario resta il campionato, ma l’ombra di questa sconfitta potrebbe pesare.

Fedele attacca fortemente Conte: “Deve chiedere scusa”

Enrico Fedele è intervenuto a Tele A a seguito del match di Coppa Italia tra Lazio e Napoli, dove ha espresso la sua opinione sulle scelte tecniche di Conte, che hanno fatto discutere.

“Conte deve chiedere scusa a tutti i napoletani mortificati ieri dalle sue scelte” – dice l’ex dirigente sportivo.

Fedele infatti, ha visto le scelte di Conte come una semplice arroganza per dimostrare di non avere valide alternative agli 11 titolari: “Tutto questo per dimostrare cosa? Che non ha i calciatori? Non ha rispettato i tifosi e si è fatto un autogol“.

Duro attacco a Conte che ora dovrà dimostrare già nella sfida di campionato, in programma domenica sera, di aver avuto ragione per aver fatto riposare i big della rosa.

“Pagina bruttissima, sono mortificato e lo sono tutti i tifosi” – dice Fedele. Molti tifosi si trovano d’accordo con le parole dell’ex ds e anche sui social, sotto i canali ufficiali del club, si sono letti commenti contro il tecnico.