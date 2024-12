Napoli, triplo colpo per gennaio? La fumata bianca ad una sola condizione: i nomi coinvolti

Il Napoli punta ad un calciomercato importante già a gennaio, tre i possibili colpi per rinforzare la rosa: la fumata bianca arriverà ad una sola condizione

La debacle in Coppa Italia ha messo in evidenza che la rosa del Napoli ha bisogno di rinforzi per poter risultare competitiva su più fronti contemporaneamente, specie in vista della prossima stagione. Con l’obiettivo di tornare in Champions League, gli azzurri avranno bisogno di profili validi. Già da gennaio, però, la società sta valutando le giuste mosse per dare a Conte una squadra pronta addirittura per vincere subito lo scudetto.

Con 24 partite da giocare da qui alla fine della stagione, il Napoli non avrà bisogno di fare rotazioni folli, ma bisognerà garantire a Conte una squadra all’altezza nel caso in cui uno dei titolari non fosse disponibile. Da qui la volontà di intervenire sul mercato, con acquisti mirati e concordati tra il direttore sportivo Giovanni Manna e proprio lo stesso tecnico partenopeo.

Calciomercato Napoli, tre acquisti ma ad una condizione: i dettagli

Ormai da giorni vi riportiamo che il Napoli sarebbe già attivo in fase di mercato per riuscire a portare i nomi chiesti da Conte in maglia azzurra. Per riuscire a completare tutti gli acquisti, però, servirà una condizione ben precisa. Questa mattina, anche sulle nostre pagine di SpazioNapoli, vi abbiamo riferito dell’ipotesi di una cessione definitiva di Victor Osimhen già a gennaio, con il Napoli che incasserebbe 75 milioni di euro della sua clausola rescissoria.

Tra l’incredibile ipotesi Juventus, l’idea PSG e un pazzo tentativo del Galatasaray, gli azzurri sono in attesa di conoscere il destino del nigeriano e, di conseguenza, del proprio calciomercato. Sì, perché la vendita di Osimhen finanzierebbe tre possibili colpi già nel prossimo mese, senza aspettare l’estate. Stando a quanto riferito dai principali quotidiani sportivi, quest’oggi, gli azzurri avrebbero posto l’attenzione su Kiwior, Dorgu e Fazzini.

Partiamo dal centrale dell’Arsenal. Rappresenterebbe un profilo diverso da quello di Danilo, che resta comunque un’ipotesi di mercato. Il polacco è una priorità, o meglio, lo è il ruolo di difensore centrale. E’ da lì che dovrà partire il Napoli, con o senza cessione di Osimhen. Dato che Juan Jesus non convince più e Rafa Marin è ancora lontano dal poter diventare un titolare, il ds Manna si muoverà a prescindere in quella direzione.

Diverso è il discorso degli altri due nomi citati. Per Dorgu il Lecce non fa sconti e chiede tra i 30 e i 40 milioni di euro. Se il Napoli ne avrà 75 a disposizione, allora proverà a convincere il club pugliese a lasciarlo partire già a gennaio, altrimenti non ci sono chance di vederlo in azzurro prima dell’estate, dove l’asta sarà importante. Per quanto riguarda il fantasista dell’Empoli, anche in quel caso si tratta di un di più, di un arricchimento della rosa, ma non di una priorità assoluta. Ecco perché, in tal senso, le prossime settimane saranno decisive per questo aspetto.