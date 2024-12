Osimhen alla Juventus, la verità sulla trattativa e la posizione del Napoli: Giuntoli avvisato

Osimhen alla Juventus, cosa c’è di vero sull’incredibile ipotesi di mercato e qual è la posizione del Napoli: il ds Giuntoli è avvisato

L’avvicinarsi sempre più imminente del calciomercato ha iniziato a far nascere con sempre più insistenza voci su potenziali colpi anche per i top club del nostro campionato. Come è ovvio che sia, il Napoli è coinvolto in possibili trattative e una di quelle con l’interesse maggiore per i tifosi riguarda ovviamente Victor Osimhen. Il nigeriano è ancora sotto contratto con i partenopei ed è attualmente in forze al Galatasaray.

Lo scorso settembre, la dirigenza partenopea è finalmente riuscita a trovare un accordo per far partire il giocatore, rimasto tutta l’estate alla ricerca di una destinazione. La Premier League non ha mai affondato il colpo, il PSG è stato rispedito al mittente perché ha bussato alla porta del Napoli solamente con un’offerta che comprendeva anche Kvaratskhelia. La Turchia ha salvato il giocatore e anche gli azzurri si sono liberati di un potenziale peso in tribuna.

Osimhen e l’ipotesi Juventus, cosa c’è di vero: cosa dovrà fare Giuntoli

L’attaccante sta vivendo un inizio di stagione importante in Turchia. Con 9 gol e 5 assist sta trascinando il Galatasaray e questo fa sicuramente sorridere il Napoli. Gli azzurri vogliono monetizzare dalla cessione del centravanti dello Scudetto, ma i dubbi principali riguardano il quando e la destinazione. Sì, perché Osimhen potrebbe anche lasciare i giallo-rossi a gennaio e di conseguenza far incassare una cifra importante al patron De Laurentiis già il prossimo mese.

Un’ipotesi molto complicata. Molto più probabile che Victor saluti definitivamente i partenopei in estate, ma non si può escludere nulla. Tra le indiscrezioni più insistenti delle ultime ore, infatti, ci sarebbe anche quella che legherebbe Osimhen alla Juventus. Con un rendimento altalenante di Vlahovic, il dg Cristiano Giuntoli starebbe valutando addirittura un colpo di risonanza assoluta.

Portare a Thiago Motta il nigeriano, potrebbe sconvolgere il campionato, ma la trattativa sarà complicatissima. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di trattare con la Juventus, né tantomeno rinforzarla a gennaio. Motivo per cui, l’unica possibilità di vedere l’attaccante in bianconero, è che il club decida di versare i 75 milioni di clausola rescissoria al Napoli già nelle prossime settimane. Uno scenario molto complicato, ma che si tramuterebbe presto in un Higuain bis, con conseguenze incredibili anche a livello mediatico. Non resta che attendere e scoprire i prossimi sviluppi.