Mercato Napoli, contatti per Kiwior e Danilo: le ultime di Sky

Si avvicina la sessione di mercato invernale, su chi si sta soffermando il Napoli? Spuntano due nomi, le ultime di Sky Sport.

La partita con la Lazio resta, ovviamente, il trend topic di queste ore in casa Napoli, con gli azzurri chiamati a valutare ed analizzare quanto successo in quel dello Stadio Olimpico. Tante seconde linee messe in campo da Conte che, cosi, ha provato a mettere in piedi una valutazione attenta di chi ha giocato di meno, o almeno questa è l’idea svelata dallo stesso allenatore nel post partita.

Nel frattempo, la sessione invernale di mercato si avvicina e con essa aumenta il chiacchiericcio mediatico attorno agli azzurri. Ci sono dei nomi sui quali Giovanni Manna sta lavorando, anche non strettamente collegati a quella che sarà la prossima sessione di calciomercato.

Mercato Napoli, Manna su Kiwior e Danilo: la situazione

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha dato le ultime sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi in particolare su due nomi che sarebbero in cima alla lista del direttore sportivo azzurro: Danilo e Kiwior, anche se per entrambi non ci sarebbero trattative semplici.

“Sia Kiwior che Danilo sono calciatori graditi dal Napoli e i contatti ci sono, ma le trattative non sono semplici. Le squadre che hanno giocatori interessanti non te li prestano ad inizio mercato, e chi compra punta sull’esigenza di chi vende, andando a cercare chi magari sta giocando meno in questo momento”.

Mercato Napoli, la posizione di Juventus ed Arsenal

I contatti, dunque, ci sono ma non c’è ancora la possibilità di capire se queste possano essere trattative potenzialmente utili già per il mese di gennaio. Juventus ed Arsenal non sono interlocutori semplici con i quali andare a trattare, soprattutto in relazione ad alcuni elementi peculiari.

“I Gunners, dal canto loro, fanno sapere che sono disposti a vendere ma non a prestare. La Juventus, invece, vuole tenersi stretta Danilo, perché ha due infortuni nel reparto arretrato e deve già comprare un centrale”.

Giovanni Manna sta continuando a lavorare e nei prossimi mesi potrebbero esserci dei passi decisivi per andare a chiudere rinforzi utili alla causa di Antonio Conte, nel breve o nel lungo termine.