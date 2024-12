Napoli, è sfida con la Juventus per lo svincolato: la novità di calciomercato

Il Napoli sarebbe entrato in conflitto con la Juventus per l’acquisto di uno svincolato: arriva la novità di calciomercato per gennaio

La sconfitta contro la Lazio in Coppa Italia ha mostrato chiaramente, ancora una volta, come la difesa del Napoli senza Rrahmani e Buongiorno fatichi troppo. Una prestazione pessima quella di Rafa Marin e Juan Jesus, coadiuvata da uno Zerbin fuori ruolo e uno Spinazzola in condizioni terribili. Se per le fasce si continuerà a fare affidamento su Olivera e Di Lorenzo, con Mazzocchi pronto a sostituire il capitano all’occorrenza, per i centrali la situazione è più delicata.

Rafa Marin non è ancora pronto ed è evidente. Dal suo arrivo in estate non è ancora riuscito ad apprendere i meccanismi difensivi voluti da Conte e, probabilmente, più in generale quelli del calcio italiano. Juan Jesus non può più competere ad alti livelli in Italia, questo lo si sapeva già dopo lo scorso anno, ed il suo addio sembra sicuro per gennaio, a 6 mesi dalla scadenza del contratto.

Calciomercato Napoli, lotta aperta con la Juventus per Luiz Felipe: i dettagli

Da diversi giorni, ormai, vi stiamo riportando la volontà del Napoli di muoversi quindi sul mercato per riuscire a trovare delle soluzioni. La partita di Coppa Italia ha solamente dato ulteriori certezze a quello che si sapeva già: bisogna muoversi nel minor tempo possibile per rinforzare il reparto. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già iniziato a sondare più nomi e questa mattina è emerso un nuovo profilo.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, al Napoli piacerebbe Luiz Felipe. Italo-brasiliano classe 1997, ha già giocato in Italia con le maglie di Salernitana e Lazio. Proprio con i biancocelesti conta più presenze in carriera, ben 144, con 2 gol e 5 assist all’attivo. L’avventura nella capitale, dopo una Coppa Italia e due Supercoppe italiane, si è conclusa nel 2022 con il trasferimento al Betis.

In Spagna è rimasto pochissimo, solo un anno, per poi trasferirsi all’Al-Ittihad per oltre 20 milioni di euro nel settembre del 2023. In Arabia, però, non è scoccata nessuna scintilla nel club con Benzema. Una manciata di presenze, cambi allenatori, prestazioni di squadra deludenti e una rescissione contrattuale che lo porterà ad essere uno svincolato già a gennaio.

Da qui il tentativo del Napoli, che dovrà però vedersela anche con la Juventus, che ha un disperato bisogno di un difensore dopo l’infortunio di Bremer e Cabal. La sfida tra Manna e Giuntoli è dunque apertissima, con entrambe le società che hanno puntato anche ad altri nomi, ma che tratteranno per il 27enne per riuscire a strapparlo alla concorrenza e renderlo un rinforzo affidabile.